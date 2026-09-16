В войне РФ против Украины не может быть победы для обеих сторон, - Зеленский

В войне России против Украины речь идет уже не о победе обеих сторон, а о прекращении боевых действий ради сохранения человеческих жизней. В то же время некоторые партнеры ошибочно полагают, что российскому диктатору Владимиру Путину нужна лишь часть украинской территории. На самом деле его цели могут быть более широкими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна лишь эта часть Украины, вот эти километры, и все", — отметил президент.

По его словам, речь идет не о конкретных территориальных завоеваниях, а о гораздо более широкой цели России.

"Это безумная идея", — заявил президент, добавив, что, по его мнению, Путин стремится видеть всю Украину частью России.

В этой войне не может быть win-win

Президент также прокомментировал концепцию решения, которое было бы одинаково выгодным для России и Украины.

"Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win. Из-за стольких человеческих потерь она перестала быть борьбой за победу для обеих сторон еще в первый день", — отметил Зеленский.

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По его словам, сейчас главным результатом должно стать прекращение боевых действий ради сохранения человеческих жизней.

Украина и США продолжают переговоры

Зеленский подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты находятся в постоянном диалоге и продолжают переговоры. По его словам, американская сторона также принимает различные меры для поддержки Украины.

Отдельно президент заявил, что США, по его мнению, должны усилить санкционное давление на Россию, чтобы лишить ее возможности продолжать войну.

В то же время Зеленский рассказал, что американская сторона попросила не раскрывать детали переговоров в СМИ, пока продолжается проработка предложенных идей.

В настоящее время, по его словам, продолжается подготовка к встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, которая запланирована на конец сентября.

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