Зеленский обсудил с Макроном шаги по прекращению войны: договорились о встрече на Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дипломатический процесс

Главы государств обсудили ситуацию в дипломатическом процессе.

Зеленский проинформировал Макрона о "взаимодействии со всеми нашими партнерами и совместно обсудили возможные шаги, чтобы остановить эту ужасную российскую войну".

"Также обсудили вопросы двусторонней повестки дня, и мы действительно ценим поддержку Франции в защите наших людей", - рассказал глава государства.

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Предстоящая встреча

По итогам беседы Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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