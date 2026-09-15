Зеленский обсудил с Макроном шаги по прекращению войны: договорились о встрече на Генассамблее ООН
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Дипломатический процесс
Главы государств обсудили ситуацию в дипломатическом процессе.
Зеленский проинформировал Макрона о "взаимодействии со всеми нашими партнерами и совместно обсудили возможные шаги, чтобы остановить эту ужасную российскую войну".
"Также обсудили вопросы двусторонней повестки дня, и мы действительно ценим поддержку Франции в защите наших людей", - рассказал глава государства.
Предстоящая встреча
По итогам беседы Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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