Зеленский об энергетическом перемирии с РФ: Украина готова, но никогда не наносит удары первой
ПрезидентВладимир Зеленскийзаявил, что Украина согласна на энергетическое перемирие, которое предлагал президент США, хотя Россия вкладывает иной смысл в понятие "энергетика".
Об этом глава государства рассказал в интервью CBS News во вторник, сообщает Цензор.НЕТ.
О причинах украинских ударов
Ведущий CBS News напомнил, что накануне Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии, согласно которому Украина должна была прекратить удары по российской энергетике, а Россия - по украинской, однако ночью произошли атаки с использованием дронов с обеих сторон. Он спросил Зеленского, действует ли перемирие на самом деле.
"Нет. Путин не уважает, не видит и даже не думает о том, как вести переговоры со слабыми людьми. Вот почему мы отвечаем. Мы никогда не нападаем первыми", - ответил президент.
О беседе с Кушнером и Уиткоффом
Он рассказал, что когда американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поднимали эту тему во время визита в Киев - именно то, о чем впоследствии писал Трамп, - они предложили подумать о нефтеперерабатывающих заводах и других энергетических объектах.
По словам Зеленского, он ответил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но подчеркнул принципиальное различие в понимании самого понятия "энергетика" для обеих сторон.
"Для Путина энергетика - это продавать нефть, продавать газ. Для нас энергетика - это обеспечение нашего народа электроэнергией. Вот и все", - добавил президент.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
- Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, мол, приводит к дефициту дизельного топлива.
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Н@їбе. Набреше. Надурить. Розведе як лохів.
Нап#здюнькає. І десь за пару тижнів до Нового року за кілька днів РОЗВАЛИТЬ
наші жалюгідні залишки енергетики
НАКОПИЧЕНОЮ балістикою в хлам.!!