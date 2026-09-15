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Новости Удары по энергетике Установление энергетического перемирия
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Зеленский об энергетическом перемирии с РФ: Украина готова, но никогда не наносит удары первой

зеленський

ПрезидентВладимир Зеленскийзаявил, что Украина согласна на энергетическое перемирие, которое предлагал президент США, хотя Россия вкладывает иной смысл в понятие "энергетика".

Об этом глава государства рассказал в интервью CBS News во вторник, сообщает Цензор.НЕТ.

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О причинах украинских ударов

Ведущий CBS News напомнил, что накануне Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии, согласно которому Украина должна была прекратить удары по российской энергетике, а Россия - по украинской, однако ночью произошли атаки с использованием дронов с обеих сторон. Он спросил Зеленского, действует ли перемирие на самом деле.

"Нет. Путин не уважает, не видит и даже не думает о том, как вести переговоры со слабыми людьми. Вот почему мы отвечаем. Мы никогда не нападаем первыми", - ответил президент.

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О беседе с Кушнером и Уиткоффом

Он рассказал, что когда американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поднимали эту тему во время визита в Киев - именно то, о чем впоследствии писал Трамп, - они предложили подумать о нефтеперерабатывающих заводах и других энергетических объектах.

По словам Зеленского, он ответил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но подчеркнул принципиальное различие в понимании самого понятия "энергетика" для обеих сторон.

"Для Путина энергетика - это продавать нефть, продавать газ. Для нас энергетика - это обеспечение нашего народа электроэнергией. Вот и все", - добавил президент.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, мол, приводит к дефициту дизельного топлива.

Автор: 

Зеленский Владимир (25833) энергетика (3673) перемирие (1787) война в Украине (9161)
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Топ комментарии
+5
Хай триндить , що хоче, аби тільки не втручався у роботу ЗСУ.
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15.09.2026 22:41 Ответить
+3
- Ну я ж нє Лох!
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15.09.2026 22:42 Ответить
+3
У грудні ху@ло зробить те, що робив завжди.
Н@їбе. Набреше. Надурить. Розведе як лохів.
Нап#здюнькає. І десь за пару тижнів до Нового року за кілька днів РОЗВАЛИТЬ
наші жалюгідні залишки енергетики
НАКОПИЧЕНОЮ балістикою в хлам.!!
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15.09.2026 22:44 Ответить

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