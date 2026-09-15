Путин не хочет "энергетического перемирия" с Украиной до зимы, - Financial Times

Российский диктатор Владимир Путин не спешит заключать энергетическое перемирие с Украиной. Он надеется заставить Украину пойти на уступки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетFinancial Times

Переговоры о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией продолжаются, однако окончательной договоренности между сторонами пока нет — несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об обратном. По информации FT, вопрос о прекращении ударов по энергообъектам обсуждался еще во время трехсторонних переговоров представителей Украины, США и России. После их завершения в феврале контакты продолжились на отдельных встречах и в неофициальном формате.

Украина в течение нескольких месяцев призывала Россию согласиться на взаимную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре, а также предлагала распространить договоренность на порты и другую критическую инфраструктуру. Однако Москва не проявляла заинтересованности в этих предложениях и вместо этого усилила атаки. В то же время человек, знакомый с позицией России, подтвердил изданию, что Москва и Киев возобновили переговоры о возможном перемирии.

Кремль не спешит договариваться до зимы

По словам источников, близких к Кремлю, Путин не хочет заключать соглашение до зимы: диктатор, как утверждают источники FT, рассчитывает, что удары по украинской энергетике в холодный период усилят давление на Киев. Проблемы с поставками электроэнергии и тепла Москва может использовать в качестве рычага на переговорах — источники издания считают, что она может рассчитывать на уступки со стороны Украины под влиянием зимних атак.

На фоне переговоров президент США Дональд Трамп 14 сентября заявил, что Украина и Россия якобы договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Однако украинские чиновники были удивлены этим заявлением, поскольку не получали подтвержденных гарантий от российской стороны, а журналист FT впоследствии и сам опроверг информацию об окончательной договоренности – издание отметило, что предыдущие попытки США договориться о прекращении ударов заканчивались без устойчивого результата.

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Президент Владимир Зеленский после заявления Трампа сообщил, что Украина готова к соответствующему шагу, если партнеры смогут гарантировать реальную готовность России прекратить атаки. "Если наши американские партнеры смогут обеспечить, что Россия действительно готова прекратить эту войну, направленную на уничтожение жизни, и сделать это реально и надолго — Украина предпримет собственные шаги по деэскалации", — заявил Зеленский, добавив, что для надежного и долгосрочного прекращения атак необходимо завершение войны.

Что этому предшествовало?

Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.

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