Путин не хочет "энергетического перемирия" с Украиной до зимы, - Financial Times
Российский диктатор Владимир Путин не спешит заключать энергетическое перемирие с Украиной. Он надеется заставить Украину пойти на уступки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетFinancial Times
Переговоры о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией продолжаются, однако окончательной договоренности между сторонами пока нет — несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об обратном. По информации FT, вопрос о прекращении ударов по энергообъектам обсуждался еще во время трехсторонних переговоров представителей Украины, США и России. После их завершения в феврале контакты продолжились на отдельных встречах и в неофициальном формате.
Украина в течение нескольких месяцев призывала Россию согласиться на взаимную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре, а также предлагала распространить договоренность на порты и другую критическую инфраструктуру. Однако Москва не проявляла заинтересованности в этих предложениях и вместо этого усилила атаки. В то же время человек, знакомый с позицией России, подтвердил изданию, что Москва и Киев возобновили переговоры о возможном перемирии.
Кремль не спешит договариваться до зимы
По словам источников, близких к Кремлю, Путин не хочет заключать соглашение до зимы: диктатор, как утверждают источники FT, рассчитывает, что удары по украинской энергетике в холодный период усилят давление на Киев. Проблемы с поставками электроэнергии и тепла Москва может использовать в качестве рычага на переговорах — источники издания считают, что она может рассчитывать на уступки со стороны Украины под влиянием зимних атак.
На фоне переговоров президент США Дональд Трамп 14 сентября заявил, что Украина и Россия якобы договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Однако украинские чиновники были удивлены этим заявлением, поскольку не получали подтвержденных гарантий от российской стороны, а журналист FT впоследствии и сам опроверг информацию об окончательной договоренности – издание отметило, что предыдущие попытки США договориться о прекращении ударов заканчивались без устойчивого результата.
Президент Владимир Зеленский после заявления Трампа сообщил, что Украина готова к соответствующему шагу, если партнеры смогут гарантировать реальную готовность России прекратить атаки. "Если наши американские партнеры смогут обеспечить, что Россия действительно готова прекратить эту войну, направленную на уничтожение жизни, и сделать это реально и надолго — Украина предпримет собственные шаги по деэскалации", — заявил Зеленский, добавив, что для надежного и долгосрочного прекращения атак необходимо завершение войны.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
- Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.
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