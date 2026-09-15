Путін не хоче "енергетичного перемир’я" з Україною до зими, - Financial Times

Російський диктатор Володимир Путін не поспішає укладати енергетичне перемир’я з Україною. Він сподівається змусити Україну піти на поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times

Переговори про можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією тривають, однак остаточної домовленості між сторонами наразі немає - попри заяву президента США Дональда Трампа про протилежне. За інформацією FT, питання припинення ударів по енергооб'єктах обговорювали ще під час тристоронніх перемовин представників України, США та Росії. Після їх завершення у лютому контакти продовжилися на окремих зустрічах і в неофіційному форматі.

Україна протягом кількох місяців закликала Росію погодитися на взаємну паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі, а також пропонувала поширити домовленість на порти та іншу критичну інфраструктуру. Однак Москва не виявляла зацікавленості в цих пропозиціях і замість цього посилила атаки. Водночас людина, знайома з позицією Росії, підтвердила виданню, що Москва і Київ поновили переговори про можливе перемир'я.

Кремль не поспішає домовлятися до зими

За словами джерел, наближених до Кремля, Путін не хоче укладати угоду до зими: диктатор, як стверджують джерела FT, розраховує, що удари по українській енергетиці в холодний період посилять тиск на Київ. Проблеми з постачанням електроенергії та тепла Москва може використати як важіль на переговорах – джерела видання вважають, що вона може сподіватися на поступки з боку України під впливом зимових атак.

На тлі переговорів президент США Дональд Трамп 14 вересня заявив, що Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. Однак українські посадовці були здивовані цією заявою, оскільки не отримували підтверджених гарантій від російської сторони, а журналіст FT згодом і сам спростував інформацію про остаточну угоду – видання зазначило, що попередні спроби США домовитися про припинення ударів завершувалися без стійкого результату.

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Президент Володимир Зеленський після заяви Трампа повідомив, що Україна готова до відповідного кроку, якщо партнери зможуть гарантувати реальну готовність Росії припинити атаки. "Якщо наші американські партнери зможуть забезпечити, що Росія справді готова припинити цю війну, спрямовану на знищення життя, і зробити це реально та надовго – Україна зробить власні деескалаційні кроки", – заявив Зеленський, додавши, що для надійного й довгострокового припинення атак необхідне завершення війни.

Що передувало?

Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.

Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.

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