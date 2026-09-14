Зеленський: Україна готова підтримати деескалацію з Росією, якщо це реальна пропозиція США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати деескалацію у вигляді взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі, якщо США забезпечать реальну готовність Росії припинити війну.

Про це він сказав у зверненні 14 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

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Про можливий деескалаційний крок

За словами президента, якщо це може стати першим деескалаційним кроком — припиненням російських ударів по українській критичній інфраструктурі й українських у відповідь — то Україна готова підтримати деескалацію.

Зеленський зазначив, що росіяни відчувають напругу через влучні українські відповіді по російській економіці війни, однак поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни.

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Умови для миру

Водночас, якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити війну правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.

"Мир потрібен. Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура — усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів. Потрібне сильне, справедливе рішення, і не на "вибори", а на увесь час. Ми очікуємо на конкретику від наших партнерів", — резюмував Зеленський.

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Що передувало?