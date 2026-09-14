Зеленський: Україна готова підтримати деескалацію з Росією, якщо це реальна пропозиція США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати деескалацію у вигляді взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі, якщо США забезпечать реальну готовність Росії припинити війну.
Про це він сказав у зверненні 14 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Про можливий деескалаційний крок
За словами президента, якщо це може стати першим деескалаційним кроком — припиненням російських ударів по українській критичній інфраструктурі й українських у відповідь — то Україна готова підтримати деескалацію.
Зеленський зазначив, що росіяни відчувають напругу через влучні українські відповіді по російській економіці війни, однак поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни.
Умови для миру
Водночас, якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити війну правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
"Мир потрібен. Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура — усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів. Потрібне сильне, справедливе рішення, і не на "вибори", а на увесь час. Ми очікуємо на конкретику від наших партнерів", — резюмував Зеленський.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
- Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
- Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.
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