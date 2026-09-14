Зеленский: Украина готова поддержать деэскалацию с Россией, если это реальное предложение США
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать деэскалацию в виде взаимного прекращения ударов по критической инфраструктуре, если США обеспечат реальную готовность России прекратить войну.
Об этом он сказал в обращении 14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
О возможном шаге по деэскалации
По словам президента, если это может стать первым шагом по деэскалации — прекращением российских ударов по украинской критической инфраструктуре и украинских ответных ударов — то Украина готова поддержать деэскалацию.
Зеленский отметил, что россияне испытывают напряжение из-за точных украинских ударов по российской военной экономике, однако пока никто не видел настоящего желания России пойти на завершение войны.
Условия для мира
В то же время, если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить войну честно и надолго, Украина предпримет свои шаги по деэскалации.
"Мир нужен. Энергетика, пути поставок продовольствия, критическая инфраструктура — все это должно быть предметом обсуждения при прекращении ударов. Нужно сильное, справедливое решение, и не на "выборы", а на все время. Мы ожидаем конкретики от наших партнеров", — резюмировал Зеленский.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
- Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.
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