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Новости Удары по энергетике Установление энергетического перемирия
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Зеленский: Украина готова поддержать деэскалацию с Россией, если это реальное предложение США

Драпатый, Зеленский, Хмара

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать деэскалацию в виде взаимного прекращения ударов по критической инфраструктуре, если США обеспечат реальную готовность России прекратить войну.

Об этом он сказал в обращении 14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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О возможном шаге по деэскалации

По словам президента, если это может стать первым шагом по деэскалации — прекращением российских ударов по украинской критической инфраструктуре и украинских ответных ударов — то Украина готова поддержать деэскалацию.

Зеленский отметил, что россияне испытывают напряжение из-за точных украинских ударов по российской военной экономике, однако пока никто не видел настоящего желания России пойти на завершение войны. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова прекратить удары по российской энергетике. Ожидаем конкретики от партнеров, - Зеленский

Условия для мира

В то же время, если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить войну честно и надолго, Украина предпримет свои шаги по деэскалации.

"Мир нужен. Энергетика, пути поставок продовольствия, критическая инфраструктура — все это должно быть предметом обсуждения при прекращении ударов. Нужно сильное, справедливое решение, и не на "выборы", а на все время. Мы ожидаем конкретики от наших партнеров", — резюмировал Зеленский.

Читайте также: Украинцы не останутся без еды, нужно найти возможность "энергетического перемирия", - Зеленский

Что этому предшествовало?

  • Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Накануне Трамп заявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.

Автор: 

Зеленский Владимир (25819) США (30464) энергетика (3668) война в Украине (9151)
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Топ комментарии
+4
Ну нах оці романси манси ,на двох стільцях не всидиш....
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14.09.2026 22:06 Ответить
+4
Тобто кацапи будуть бити по жилим домам ? А Україна буде бити по жилим домам чи буде підставляти обличчя для ударів ?
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14.09.2026 22:08 Ответить
+4
Какая то мутная история намечается и в этой истории ухо надо держать востро, бо шо ***** шо Трамп это типы для которых разводняк это их родная стихия...
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14.09.2026 22:14 Ответить

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