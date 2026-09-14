Зеленский: Украина готова поддержать деэскалацию с Россией, если это реальное предложение США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать деэскалацию в виде взаимного прекращения ударов по критической инфраструктуре, если США обеспечат реальную готовность России прекратить войну.

Об этом он сказал в обращении 14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О возможном шаге по деэскалации

По словам президента, если это может стать первым шагом по деэскалации — прекращением российских ударов по украинской критической инфраструктуре и украинских ответных ударов — то Украина готова поддержать деэскалацию.

Зеленский отметил, что россияне испытывают напряжение из-за точных украинских ударов по российской военной экономике, однако пока никто не видел настоящего желания России пойти на завершение войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова прекратить удары по российской энергетике. Ожидаем конкретики от партнеров, - Зеленский

Условия для мира

В то же время, если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить войну честно и надолго, Украина предпримет свои шаги по деэскалации.

"Мир нужен. Энергетика, пути поставок продовольствия, критическая инфраструктура — все это должно быть предметом обсуждения при прекращении ударов. Нужно сильное, справедливое решение, и не на "выборы", а на все время. Мы ожидаем конкретики от наших партнеров", — резюмировал Зеленский.

Читайте также: Украинцы не останутся без еды, нужно найти возможность "энергетического перемирия", - Зеленский

Что этому предшествовало?