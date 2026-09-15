77% украинцев готовы терпеть холод и темноту зимой, но не капитуляцию Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

77% опрошенных украинцев считают, что Украине следует продолжать вооруженное сопротивление российской агрессии, даже если зимой РФ вновь попытается нанести удар по энергетике, чтобы оставить людей без света, тепла и канализации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает Цензор.НЕТ.

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Результаты опроса

Лишь 12% опрошенных считают, что ради бытового комфорта стоит согласиться на любые требования России, даже если они будут выглядеть как капитуляция. Еще 11% не смогли определиться с ответом.

Отмечается, что во всех регионах большинство жителей - от 83% в Киеве до 68% на Востоке - считают, что, несмотря ни на что, Украина должна продолжать вооруженное сопротивление. Социологи обращают внимание, что именно в Киеве зафиксирован самый высокий показатель среди всех регионов, несмотря на продолжающиеся ракетно-дроновые удары РФ по столице.

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Также заметна разница в зависимости от отношения к Владимиру Зеленскому. Среди тех, кто не доверяет президенту, 65% выступают за продолжение сопротивления, 20% готовы согласиться на капитуляцию, а 15% не определились.

Среди тех, кто доверяет Зеленскому, 89% поддерживают продолжение сопротивления. Лишь 5% готовы согласиться на любой мир, еще 6% не определились.







Разница между взглядами военных и гражданских оказалась небольшой. Среди военнослужащих и ветеранов 85% выступают за продолжение сопротивления. Среди тех, кто не проходил военную службу, таких 77%. Согласиться на любые требования России готовы 13% военных и ветеранов и 12% гражданских.







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Справка о методологии

Всеукраинский телефонный опрос КМИС проводился с 21 августа по 10 сентября 2026 года. В нем приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие на территории, подконтрольной правительству Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% — для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны, помимо указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

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