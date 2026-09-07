Несмотря на войну, 71% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС

71 % украинцев считают себя счастливыми, но каждый шестой украинец (16 %) чувствует себя несчастным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Большинство населения Украины считают себя счастливыми, причем 31% заявили, что они однозначно счастливы, а 40% выбрали вариант "скорее да, чем нет". Еще 11% респондентов ответили "и да, и нет", что отражает неоднозначность их отношения к собственному счастью. В то же время 16% респондентов отметили, что они несчастны или скорее несчастны", - говорится в пресс-релизе КМИС.

Опрос демонстрирует высокий уровень субъективного ощущения счастья среди украинцев даже в сложных условиях.

Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, комментируя результаты опроса, отметил: "Эти результаты демонстрируют удивительную способность людей адаптироваться к очень сложным обстоятельствам, перестраивать систему ожиданий и ценностей и сохранять способность позитивно оценивать собственную жизнь. При этом 16% украинцев чувствуют себя несчастными, и за этой цифрой стоят миллионы людей, для которых последствия войны, потери, проблемы со здоровьем, материальные трудности или личные обстоятельства остаются чрезвычайно тяжелыми".

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