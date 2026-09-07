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Несмотря на войну, 71% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС

беженцы, украинцы

71 % украинцев считают себя счастливыми, но каждый шестой украинец (16 %) чувствует себя несчастным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Большинство населения Украины считают себя счастливыми, причем 31% заявили, что они однозначно счастливы, а 40% выбрали вариант "скорее да, чем нет". Еще 11% респондентов ответили "и да, и нет", что отражает неоднозначность их отношения к собственному счастью. В то же время 16% респондентов отметили, что они несчастны или скорее несчастны", - говорится в пресс-релизе КМИС.

Опрос демонстрирует высокий уровень субъективного ощущения счастья среди украинцев даже в сложных условиях.

Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, комментируя результаты опроса, отметил: "Эти результаты демонстрируют удивительную способность людей адаптироваться к очень сложным обстоятельствам, перестраивать систему ожиданий и ценностей и сохранять способность позитивно оценивать собственную жизнь. При этом 16% украинцев чувствуют себя несчастными, и за этой цифрой стоят миллионы людей, для которых последствия войны, потери, проблемы со здоровьем, материальные трудности или личные обстоятельства остаются чрезвычайно тяжелыми".

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опрос (3132) украинцы (2976) КМИС (398) война в Украине (9092)
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Топ комментарии
+18
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07.09.2026 12:05 Ответить
+13
Ці 71% людей щасливі тому, що сьогодні щастя - це якщо тобі не прилетіло, є що поїсти і є де переночувати. Щасливі до несхочу. кміс - ви дибіли?
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07.09.2026 12:09 Ответить
+10
Прожив день і вже щасливий, дякую.
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07.09.2026 12:07 Ответить

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