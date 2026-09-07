Попри війну 71% українців вважають себе щасливими, - опитування КМІС

71% українців вважають себе щасливими, але кожен шостий українець (16%) відчуває себе нещасливим.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Більшість населення України вважають себе щасливими, причому 31% заявили, що вони однозначно щасливі, а 40% обрали варіант "скоріше так, ніж ні". Ще 11% респондентів відповіли "і так, і ні", що відображає неоднозначність їхнього ставлення до власного щастя. Водночас 16% респондентів зазначили, що вони нещасливі або скоріше нещасливі", - йдеться у пресрелізі КМІС.

Опитування демонструє високий рівень суб'єктивного відчуття щастя серед українців навіть у складних умовах.

Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, коментуючи результати опитування, зазначив: "Ці результати демонструють надзвичайну здатність людей адаптуватися до дуже складних обставин, перебудовувати систему очікувань і цінностей та зберігати здатність позитивно оцінювати власне життя. При цьому 16% українців почуваються нещасливими, і за цією цифрою стоять мільйони людей, для яких наслідки війни, втрати, проблеми зі здоров'ям, матеріальні труднощі чи особисті обставини залишаються надзвичайно тяжкими".

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