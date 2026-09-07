Китай просив Україну утриматися від ударів по території Владивостоку під час візиту делегації КНР, - ЗМІ

Пекін звернувся до Києва з проханням утриматися від можливих ударів по території російського Владивостока на тлі проведення Східного економічного форуму.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo News із посиланням на власні джерела, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За даними видання, дипломатичне прохання було пов’язане з візитом до міста високопосадової китайської делегації на чолі з віцепрем'єром Держради КНР.

Представники Пекіна аргументували своє звернення необхідністю "забезпечити безпеку в регіоні", який безпосередньо межує з Китаєм і має стратегічне економічне значення для обох держав.

Як зазначають джерела Kyodo News, українська сторона взяла до уваги це звернення та погодилася утриматися від атак у цьому районі на час перебування китайської делегації.

Читайте: Китайська держкомпанія могла таємно постачати Росії матеріали для дронів, - Politico