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Новини
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Китай просив Україну утриматися від ударів по території Владивостоку під час візиту делегації КНР, - ЗМІ

Китай попросив Україну утриматися від ударів по Владивостоку

Пекін звернувся до Києва з проханням утриматися від можливих ударів по території російського Владивостока на тлі проведення Східного економічного форуму.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo News із посиланням на власні джерела, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними видання, дипломатичне прохання було пов’язане з візитом до міста високопосадової китайської делегації на чолі з віцепрем'єром Держради КНР.

Представники Пекіна аргументували своє звернення необхідністю "забезпечити безпеку в регіоні", який безпосередньо межує з Китаєм і має стратегічне економічне значення для обох держав.

Як зазначають джерела Kyodo News, українська сторона взяла до уваги це звернення та погодилася утриматися від атак у цьому районі на час перебування китайської делегації.

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Автор: 

Китай (3277) росія (47633) Україна (3449) війна в Україні (9143)
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Топ коментарі
+3
А на за це збільшили удари реактивними бпла, двигуни до яких поставляє Китай...
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07.09.2026 10:51 Відповісти
+3
Китай вірить в нас більш, ніж ми самі та весь світ
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07.09.2026 10:51 Відповісти
+1
А шо пропонували нам за це?
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07.09.2026 10:47 Відповісти

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