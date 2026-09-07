Китайська держкомпанія могла таємно постачати Росії матеріали для дронів, - Politico

Державна китайська компанія Jilin Chemical Fiber Group могла таємно передавати Росії матеріали, необхідні для виробництва дронів-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Згідно з транспортними та митними документами, на початку 2026 року китайська компанія замаскувала постачання 46 тонн хімікатів на основі вуглецевого волокна дочірній компанії російського "Росатому". Вона, зокрема, виробляє ключові компоненти для дронів-камікадзе.

Politico зазначає, що китайські компоненти вже давно знаходять у збитих в Україні російських дронах. Водночас нові документи вперше детально описують пряме постачання важливих для виробництва БпЛА матеріалів із Китаю до Росії.

США та Україна підтвердили справжність документів

Документи з російських джерел зібрав Український центр безпеки та співробітництва. За словами представника уряду США, спеціальний комітет Палати представників США щодо Китаю вивчив їх і визнав "справжніми".

Український чиновник також повідомив Politico, що Кабінет міністрів України перевірив документи та підтвердив їхню справжність.

У Politico зазначили, що "китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group не відповіла на численні запити щодо коментарів".

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