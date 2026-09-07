Китайская госкомпания могла тайно поставлять России материалы для дронов, - Politico

Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group могла тайно поставлять в Россию материалы, необходимые для производства дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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Согласно транспортным и таможенным документам, в начале 2026 года китайская компания замаскировала поставку 46 тонн химикатов на основе углеродного волокна дочерней компании российского "Росатома". Она, в частности, производит ключевые компоненты для дронов-камикадзе.

Politico отмечает, что китайские компоненты уже давно находят в сбитых в Украине российских дронах. В то же время новые документы впервые подробно описывают прямые поставки важных для производства БПЛА материалов из Китая в Россию.

США и Украина подтвердили подлинность документов

Документы из российских источников собрал Украинский центр безопасности и сотрудничества. По словам представителя правительства США, специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил их и признал "подлинными".

Украинский чиновник также сообщил Politico, что Кабинет министров Украины проверил документы и подтвердил их подлинность.

В Politico отметили, что "китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group не ответила на многочисленные запросы о комментариях".

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