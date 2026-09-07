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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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Китайская госкомпания могла тайно поставлять России материалы для дронов, - Politico

Китайская госкомпания передала РФ 46 тонн материалов для дронов

Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group могла тайно поставлять в Россию материалы, необходимые для производства дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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Согласно транспортным и таможенным документам, в начале 2026 года китайская компания замаскировала поставку 46 тонн химикатов на основе углеродного волокна дочерней компании российского "Росатома". Она, в частности, производит ключевые компоненты для дронов-камикадзе.

Politico отмечает, что китайские компоненты уже давно находят в сбитых в Украине российских дронах. В то же время новые документы впервые подробно описывают прямые поставки важных для производства БПЛА материалов из Китая в Россию.

США и Украина подтвердили подлинность документов

Документы из российских источников собрал Украинский центр безопасности и сотрудничества. По словам представителя правительства США, специальный комитет Палаты представителей США по Китаю изучил их и признал "подлинными".

Украинский чиновник также сообщил Politico, что Кабинет министров Украины проверил документы и подтвердил их подлинность.

В Politico отметили, что "китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group не ответила на многочисленные запросы о комментариях".

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Китай (3424) россия (89444) дроны (8112)
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Топ комментарии
+2
у зейла було два місяця шоб підготуватись до реактивних дронів ,шо він робив
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07.09.2026 07:33 Ответить
+1
Поставляють - кого їм боятися?
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07.09.2026 07:28 Ответить
+1
Telefly LX-WP-160 - це китайський турбореактивний двигун з тягою близько 160 кгс, який встановлюється на ударний реактивний безпілотник "Герань-4"
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07.09.2026 07:32 Ответить

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