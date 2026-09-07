Китай просил Украину воздержаться от ударов по территории Владивостока во время визита делегации КНР, - СМИ

Пекин обратился к Киеву с просьбой воздержаться от возможных ударов по территории российского Владивостока на фоне проведения Восточного экономического форума.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo News со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.

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По данным издания, дипломатическая просьба была связана с визитом в город высокопоставленной китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР.

Представители Пекина обосновали свою просьбу необходимостью "обеспечить безопасность в регионе", который непосредственно граничит с Китаем и имеет стратегическое экономическое значение для обоих государств.

Как отмечают источники Kyodo News, украинская сторона приняла во внимание это обращение и согласилась воздержаться от атак в этом районе на время пребывания китайской делегации.

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