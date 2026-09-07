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Китай просил Украину воздержаться от ударов по территории Владивостока во время визита делегации КНР, - СМИ

Китай попросил Украину воздержаться от ударов по Владивостоку

Пекин обратился к Киеву с просьбой воздержаться от возможных ударов по территории российского Владивостока на фоне проведения Восточного экономического форума.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo News со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.

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По данным издания, дипломатическая просьба была связана с визитом в город высокопоставленной китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР.

Представители Пекина обосновали свою просьбу необходимостью "обеспечить безопасность в регионе", который непосредственно граничит с Китаем и имеет стратегическое экономическое значение для обоих государств.

Как отмечают источники Kyodo News, украинская сторона приняла во внимание это обращение и согласилась воздержаться от атак в этом районе на время пребывания китайской делегации.

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Автор: 

Китай (3424) россия (89444) Украина (41907) война в Украине (9092)
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Топ комментарии
+6
А на за це збільшили удари реактивними бпла, двигуни до яких поставляє Китай...
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07.09.2026 10:51 Ответить
+4
Китай вірить в нас більш, ніж ми самі та весь світ
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07.09.2026 10:51 Ответить
+3
А шо пропонували нам за це?
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07.09.2026 10:47 Ответить

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