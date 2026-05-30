82% киевлян считают столицу комфортной для жизни, – опрос. ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство жителей столицы довольны условиями проживания в своём городе. 82% киевлян считают Киев в целом комфортным для жизни.
Об этом говорится в опросе социологической группы "Рейтинг" ко Дню Киева, сообщает Цензор.НЕТ.
Как оценивают Киев
"82% киевлян считают Киев в целом комфортным для жизни. По сравнению с результатами опроса, проведенного в августе 2021 года, несколько выросла доля киевлян, которые считают столицу комфортной для проживания (с 75% до 82%)", - говорится в сообщении группы "Рейтинг".
Кроме того, абсолютное большинство опрошенных — 87% — заявили, что гордятся тем, что являются жителями Киева.
Чем больше всего гордятся киевляне:
богатой историей и культурным наследием города — 62%;
большим количеством парков и зеленых зон — 56%;
насыщенной культурной жизнью столицы — 46%;
широкими возможностями для карьеры и самореализации — 41%.
Методология
Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов — жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Погрешность репрезентативности — не более 2,8%.
Кличко нє жмьот ?
.
Цікаво шо зараз? Як батальон "Сталевий резерв" переїхав до Польщі (і інших країн світу), то мабудь вільніше на дорогах і в транспорті?
Зате зєлєнскій підготував Київ до зими - відібрав 8млрд, щоб оркам було зручніше нас добивати.
«Я ваш вирок"!