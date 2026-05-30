82% киевлян считают столицу комфортной для жизни, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство жителей столицы довольны условиями проживания в своём городе. 82% киевлян считают Киев в целом комфортным для жизни.

Об этом говорится в опросе социологической группы "Рейтинг" ко Дню Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как оценивают Киев

"82% киевлян считают Киев в целом комфортным для жизни. По сравнению с результатами опроса, проведенного в августе 2021 года, несколько выросла доля киевлян, которые считают столицу комфортной для проживания (с 75% до 82%)", - говорится в сообщении группы "Рейтинг".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 73% украинцев считают, что ВСУ защищают не только народ Украины, но и другие народы Европы, — опрос. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, абсолютное большинство опрошенных — 87% — заявили, что гордятся тем, что являются жителями Киева.

Чем больше всего гордятся киевляне:

богатой историей и культурным наследием города — 62%;

большим количеством парков и зеленых зон — 56%;

насыщенной культурной жизнью столицы — 46%;

широкими возможностями для карьеры и самореализации — 41%.

Методология

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов — жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Погрешность репрезентативности — не более 2,8%.

Читайте также: 57% украинцев против вывода ВСУ из Донецкой области даже в обмен на гарантии безопасности — опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА