82% киевлян считают столицу комфортной для жизни, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство жителей столицы довольны условиями проживания в своём городе. 82% киевлян считают Киев в целом комфортным для жизни.

Об этом говорится в опросе социологической группы "Рейтинг" ко Дню Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

Как оценивают Киев

"82% киевлян считают Киев в целом комфортным для жизни. По сравнению с результатами опроса, проведенного в августе 2021 года, несколько выросла доля киевлян, которые считают столицу комфортной для проживания (с 75% до 82%)", - говорится в сообщении группы "Рейтинг".

Опрос ко Дню Киева: как украинцы оценивают столицу

Кроме того, абсолютное большинство опрошенных — 87% — заявили, что гордятся тем, что являются жителями Киева.

Чем больше всего гордятся киевляне:

  • богатой историей и культурным наследием города — 62%;

  • большим количеством парков и зеленых зон — 56%;

  • насыщенной культурной жизнью столицы — 46%;

  • широкими возможностями для карьеры и самореализации — 41%.

Методология

Опрос проводился с 22 по 27 мая 2026 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 1200 респондентов — жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Погрешность репрезентативности — не более 2,8%.

як не подобається Київ, то дуй на рашу !

30.05.2026 20:53 Ответить
З якістю доріг біда.І з кількістю
30.05.2026 20:59 Ответить
а як же Кличко ?
Кличко нє жмьот ?

30.05.2026 20:51 Ответить
30.05.2026 20:53 Ответить
Цю криворогату наволоч треба викинути з Києва
30.05.2026 21:43 Ответить
Та що ж ви так?! Сотні мільйонів з кишень українців Зельоні витратили на пропаганду Шмарафону, де всі біди приписували Кличку, а кияни не дивляться Шмарафон, і не довіряють Зеленскому???
30.05.2026 21:07 Ответить
30.05.2026 21:14 Ответить
Хлопці і дівчата, а шо там з пробками зараз? Раніше не пропхатися було. Спеціальні чуваки на станціях метро допомогали населенню утрамбовуватися в вагони. Поки з Індустріального до Трої через Московській міст доїзжав, то встигав добряче виспатись. Потім трохи краще стало, як гривня обвалилася і половина корінних киян розʼїхалися по своїм історичним регіонам. Але ненадовго, бо виявилося, шо яка б не була срака в Київі, вдома срака ще більша.
Цікаво шо зараз? Як батальон "Сталевий резерв" переїхав до Польщі (і інших країн світу), то мабудь вільніше на дорогах і в транспорті?
30.05.2026 21:19 Ответить
"Київ взимку без тепла і світла" - це до кого претензії? Взимку особисто очільник Києва розбомбив ТЕЦ ? ,,,"Кличко, ти чому не збиваєш дрони над ТЕЦ? У тебе совість є? Візьми ключ, відкрий сарай, вивези нарешті ті Петріоти, які ти ховаєш, і збивай дрони! Усі мери збивають, а ти чим кращий? Зілєнскій, он, з ОПи базукою збиває Кінджали! Орєшнік збив із самого Кіпру? Бігом! Петріота в зуби й побіг збивати! Всьо! Нічо не знаю! Побіг!

Зате зєлєнскій підготував Київ до зими - відібрав 8млрд, щоб оркам було зручніше нас добивати.

«Я ваш вирок"!
30.05.2026 21:22 Ответить
