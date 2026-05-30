82% киян вважають столицю комфортною для життя, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість мешканців столиці задоволені умовами проживання у своєму місті. 82% киян вважають Київ загалом комфортним для життя.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" до Дня Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Як оцінюють Київ

"82% киян вважають Київ у цілому комфортним для життя. Порівняно з результатами опитування, проведеного у серпні 2021 року, дещо зросла частка киян, які вважають столицю комфортною для проживання (з 75% до 82%)", - йдеться у повідомленні групи "Рейтинг".

Окрім того, абсолютна більшість опитаних — 87% — заявили, що пишаються тим, що є мешканцями Києва.

Чим найбільше пишаються кияни:

багатою історією та культурною спадщиною міста — 62%;

великою кількістю парків та зелених зон — 56%;

насиченим культурним життям столиці — 46%;

широкими можливостями для кар'єри та самореалізації — 41%.

Методологія

Опитування проводилось з 22 по 27 травня 2026 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів –– мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Помилка репрезентативності –– не більше 2,8%.

