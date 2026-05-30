82% киян вважають столицю комфортною для життя, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість мешканців столиці задоволені умовами проживання у своєму місті. 82% киян вважають Київ загалом комфортним для життя.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" до Дня Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Як оцінюють Київ

"82% киян вважають Київ у цілому комфортним для життя. Порівняно з результатами опитування, проведеного у серпні 2021 року, дещо зросла частка киян, які вважають столицю комфортною для проживання (з 75% до 82%)", - йдеться у повідомленні групи "Рейтинг".

Опитування до Дня Києва: як українці оцінюють столицю

Окрім того, абсолютна більшість опитаних — 87% — заявили, що пишаються тим, що є мешканцями Києва.

Чим найбільше пишаються кияни:

  • багатою історією та культурною спадщиною міста — 62%;

  • великою кількістю парків та зелених зон — 56%;

  • насиченим культурним життям столиці — 46%;

  • широкими можливостями для кар'єри та самореалізації — 41%.

Методологія

Опитування проводилось з 22 по 27 травня 2026 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів –– мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Помилка репрезентативності –– не більше 2,8%.

як не подобається Київ, то дуй на рашу !

30.05.2026 20:53 Відповісти
З якістю доріг біда.І з кількістю
30.05.2026 20:59 Відповісти
а як же Кличко ?
Кличко нє жмьот ?

30.05.2026 20:51 Відповісти
Скільки би зеля і його потужні помийки не срали на Кличка, це не допомагає
30.05.2026 20:53 Відповісти
Та що ж ви так?! Сотні мільйонів з кишень українців Зельоні витратили на пропаганду Шмарафону, де всі біди приписували Кличку, а кияни не дивляться Шмарафон, і не довіряють Зеленскому???
30.05.2026 21:07 Відповісти
Особливо комфортний Київ взимку без тепла і світла.
30.05.2026 21:14 Відповісти
Хлопці і дівчата, а шо там з пробками зараз? Раніше не пропхатися було. Спеціальні чуваки на станціях метро допомогали населенню утрамбовуватися в вагони. Поки з Індустріального до Трої через Московській міст доїзжав, то встигав добряче виспатись. Потім трохи краще стало, як гривня обвалилася і половина корінних киян розʼїхалися по своїм історичним регіонам. Але ненадовго, бо виявилося, шо яка б не була срака в Київі, вдома срака ще більша.
Цікаво шо зараз? Як батальон "Сталевий резерв" переїхав до Польщі (і інших країн світу), то мабудь вільніше на дорогах і в транспорті?
30.05.2026 21:19 Відповісти
"Київ взимку без тепла і світла" - це до кого претензії? Взимку особисто очільник Києва розбомбив ТЕЦ ? ,,,"Кличко, ти чому не збиваєш дрони над ТЕЦ? У тебе совість є? Візьми ключ, відкрий сарай, вивези нарешті ті Петріоти, які ти ховаєш, і збивай дрони! Усі мери збивають, а ти чим кращий? Зілєнскій, он, з ОПи базукою збиває Кінджали! Орєшнік збив із самого Кіпру? Бігом! Петріота в зуби й побіг збивати! Всьо! Нічо не знаю! Побіг!

Зате зєлєнскій підготував Київ до зими - відібрав 8млрд, щоб оркам було зручніше нас добивати.

«Я ваш вирок"!
30.05.2026 21:22 Відповісти
 
 