82% киян вважають столицю комфортною для життя, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Переважна більшість мешканців столиці задоволені умовами проживання у своєму місті. 82% киян вважають Київ загалом комфортним для життя.
Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" до Дня Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Як оцінюють Київ
"82% киян вважають Київ у цілому комфортним для життя. Порівняно з результатами опитування, проведеного у серпні 2021 року, дещо зросла частка киян, які вважають столицю комфортною для проживання (з 75% до 82%)", - йдеться у повідомленні групи "Рейтинг".
Окрім того, абсолютна більшість опитаних — 87% — заявили, що пишаються тим, що є мешканцями Києва.
Чим найбільше пишаються кияни:
-
багатою історією та культурною спадщиною міста — 62%;
-
великою кількістю парків та зелених зон — 56%;
-
насиченим культурним життям столиці — 46%;
-
широкими можливостями для кар'єри та самореалізації — 41%.
Методологія
Опитування проводилось з 22 по 27 травня 2026 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів –– мешканців Києва віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Помилка репрезентативності –– не більше 2,8%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Кличко нє жмьот ?
.
Цікаво шо зараз? Як батальон "Сталевий резерв" переїхав до Польщі (і інших країн світу), то мабудь вільніше на дорогах і в транспорті?
Зате зєлєнскій підготував Київ до зими - відібрав 8млрд, щоб оркам було зручніше нас добивати.
«Я ваш вирок"!