Зеленський про енергетичне перемир’я з РФ: Україна готова, але ніколи не б’є першою
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна згодна на енергетичне перемир'я, яке пропонував президент США, хоча Росія вкладає інший зміст у поняття енергетики.
Про це голова держави розповів в інтерв'ю CBS News у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.
Про причини українських ударів
Ведучий CBS News нагадав, що напередодні Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я, за яким Україна мала припинити удари по російській енергетиці, а Росія — по українській, однак уночі відбулися дронові атаки з обох сторін. Він запитав у Зеленського, чи діє перемир'я насправді.
"Ні. Путін не поважає, не бачить і навіть не думає про те, як вести переговори зі слабкими людьми. Ось чому ми відповідаємо. Ми ніколи не атакуємо першими", — відповів президент.
Про розмову з Кушнером і Віткоффом
Він розповів, що коли американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер порушували цю тему під час візиту до Києва — саме те, про що згодом писав Трамп, — вони запропонували подумати про нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти.
За словами Зеленського, він відповів, що Україна готова до енергетичного перемир'я, але наголосив на принциповій різниці в розумінні самого поняття "енергетика" для обох сторін.
"Для Путіна енергетика — це продавати нафту, продавати газ. Для нас енергетика — це забезпечення електроенергією нашого народу. Оце і все", — додав президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
- Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
- Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.
Будь ласка, зачекайте...
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Н@їбе. Набреше. Надурить. Розведе як лохів.
Нап#здюнькає. І десь за пару тижнів до Нового року за кілька днів РОЗВАЛИТЬ
наші жалюгідні залишки енергетики
НАКОПИЧЕНОЮ балістикою в хлам.!!