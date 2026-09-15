УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9413 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Встановлення енергетичного перемир’я
592 13

Зеленський про енергетичне перемир’я з РФ: Україна готова, але ніколи не б’є першою

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна згодна на енергетичне перемир'я, яке пропонував президент США, хоча Росія вкладає інший зміст у поняття енергетики.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю CBS News у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про причини українських ударів

Ведучий CBS News нагадав, що напередодні Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я, за яким Україна мала припинити удари по російській енергетиці, а Росія — по українській, однак уночі відбулися дронові атаки з обох сторін. Він запитав у Зеленського, чи діє перемир'я насправді.

"Ні. Путін не поважає, не бачить і навіть не думає про те, як вести переговори зі слабкими людьми. Ось чому ми відповідаємо. Ми ніколи не атакуємо першими", — відповів президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 77% українців готові терпіти холод і темряву взимку, але не капітуляцію України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про розмову з Кушнером і Віткоффом

Він розповів, що коли американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер порушували цю тему під час візиту до Києва — саме те, про що згодом писав Трамп, — вони запропонували подумати про нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти.

За словами Зеленського, він відповів, що Україна готова до енергетичного перемир'я, але наголосив на принциповій різниці в розумінні самого поняття "енергетика" для обох сторін.

"Для Путіна енергетика — це продавати нафту, продавати газ. Для нас енергетика — це забезпечення електроенергією нашого народу. Оце і все", — додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не хоче "енергетичного перемир’я" з Україною до зими, - Financial Times

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
  • Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
  • Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.

Автор: 

Зеленський Володимир (26986) енергетика (3632) перемир’я (1112) війна в Україні (9223)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Хай триндить , що хоче, аби тільки не втручався у роботу ЗСУ.
показати весь коментар
15.09.2026 22:41 Відповісти
+3
- Ну я ж нє Лох!
показати весь коментар
15.09.2026 22:42 Відповісти
+3
У грудні ху@ло зробить те, що робив завжди.
Н@їбе. Набреше. Надурить. Розведе як лохів.
Нап#здюнькає. І десь за пару тижнів до Нового року за кілька днів РОЗВАЛИТЬ
наші жалюгідні залишки енергетики
НАКОПИЧЕНОЮ балістикою в хлам.!!
показати весь коментар
15.09.2026 22:44 Відповісти

Завантаження...

 
 