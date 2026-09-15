Зеленський про енергетичне перемир’я з РФ: Україна готова, але ніколи не б’є першою

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна згодна на енергетичне перемир'я, яке пропонував президент США, хоча Росія вкладає інший зміст у поняття енергетики.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю CBS News у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

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Про причини українських ударів

Ведучий CBS News нагадав, що напередодні Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я, за яким Україна мала припинити удари по російській енергетиці, а Росія — по українській, однак уночі відбулися дронові атаки з обох сторін. Він запитав у Зеленського, чи діє перемир'я насправді.

"Ні. Путін не поважає, не бачить і навіть не думає про те, як вести переговори зі слабкими людьми. Ось чому ми відповідаємо. Ми ніколи не атакуємо першими", — відповів президент.

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Про розмову з Кушнером і Віткоффом

Він розповів, що коли американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер порушували цю тему під час візиту до Києва — саме те, про що згодом писав Трамп, — вони запропонували подумати про нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти.

За словами Зеленського, він відповів, що Україна готова до енергетичного перемир'я, але наголосив на принциповій різниці в розумінні самого поняття "енергетика" для обох сторін.

"Для Путіна енергетика — це продавати нафту, продавати газ. Для нас енергетика — це забезпечення електроенергією нашого народу. Оце і все", — додав президент.

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