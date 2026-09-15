77% українців готові терпіти холод і темряву взимку, але не капітуляцію України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

77% опитаних українців виступають за те, що Україні варто продовжувати збройний опір російській агресії, навіть якщо взимку РФ знову спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла і каналізації.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

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Результати опитування

Лише 12% опитаних вважають, що заради побутового комфорту варто погодитися на будь-які вимоги Росії, навіть якщо вони виглядатимуть як капітуляція. Ще 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Зазначається, що в усіх регіонах більшість мешканців — від 83% у Києві до 68% на Сході — вважають, що попри все Україна має продовжувати збройний опір. Соціологи звертають увагу, що саме в Києві зафіксований найвищий показник серед усіх регіонів, попри продовження ракетно-дронових ударів РФ по столиці.

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Є також помітна різниця залежно від ставлення до Володимира Зеленського. Серед тих, хто не довіряє президенту, 65% виступають за продовження опору, 20% готові погодитися на капітуляцію, а 15% не визначилися.

Серед тих, хто довіряє Зеленському, 89% підтримують продовження спротиву. Лише 5% готові погодитися на будь-який мир, ще 6% не визначилися.







Різниця між поглядами військових і цивільних виявилася невеликою. Серед військовослужбовців і ветеранів 85% виступають за продовження опору. Серед тих, хто не проходив військову службу, таких 77%. Погодитися на будь-які вимоги Росії готові 13% військових і ветеранів та 12% цивільних.







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Довідка про методологію

Всеукраїнське телефонне опитування КМІС проводив із 21 серпня до 10 вересня 2026 року. У ньому взяли участь 1003 респонденти віком від 18 років, які проживають на підконтрольній уряду України території.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% — для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

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