Зеленський обговорив із Макроном кроки для припинення війни: домовились про зустріч на Генасамблеї ООН
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатичний процес
Очільники держав обговорили ситуацію в дипломатичному процесі.
Зеленський поінформував Макрона про "комунікацію з усіма нашими партнерами та спільно обговорили можливі кроки, щоб зупинити цю жахливу російську війну".
"Також обговорили питання двостороннього порядку денного, і ми справді цінуємо підтримку Франції у захисті наших людей", - розповів глава держави.
Майбутня зустріч
За підсумками розмови, Зеленський та Макрон домовилися зустрітися найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН.
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