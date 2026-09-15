Зеленський обговорив із Макроном кроки для припинення війни: домовились про зустріч на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Дипломатичний процес

Очільники держав обговорили ситуацію в дипломатичному процесі.

Зеленський поінформував Макрона про "комунікацію з усіма нашими партнерами та спільно обговорили можливі кроки, щоб зупинити цю жахливу російську війну".

"Також обговорили питання двостороннього порядку денного, і ми справді цінуємо підтримку Франції у захисті наших людей", - розповів глава держави.

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Майбутня зустріч

За підсумками розмови, Зеленський та Макрон домовилися зустрітися найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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