У війні РФ проти України не може бути перемоги для обох сторін, - Зеленський

У війні Росії проти України йдеться вже не про перемогу обох сторін, а про зупинку бойових дій заради збереження людських життів. Водночас деякі партнери помилково вважають, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібна лише частина української території. Насправді його цілі можуть бути ширшими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

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"У нього найбільша територія у світі, і йому потрібно якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри, і все", - зазначив президент.

За його словами, йдеться не про конкретні територіальні здобутки, а про значно ширшу мету Росії.

"Це божевільна ідея", - заявив президент, додавши, що, на його думку, Путін прагне бачити всю Україну частиною Росії.

У цій війні не може бути win-win

Президент також прокоментував концепцію рішення, яке було б однаково вигідним для Росії та України.

"Між нами кажучи, у цій війні не може бути win-win. Через стільки людських втрат вона перестала бути про перемогу для обох ще в перший день", - зазначив Зеленський.

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За його словами, нині головним результатом має стати припинення бойових дій заради збереження людських життів.

Україна і США продовжують переговори

Зеленський наголосив, що Україна та Сполучені Штати перебувають у постійному діалозі та продовжують переговори. За його словами, американська сторона також вживає різних заходів для підтримки України.

Окремо президент заявив, що США, на його думку, мають посилити санкційний тиск на Росію, щоб позбавити її можливості продовжувати війну.

Водночас Зеленський розповів, що американська сторона попросила не розкривати деталі переговорів у медіа, поки триває опрацювання запропонованих ідей.

Наразі, за його словами, триває підготовка до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, яка запланована на кінець вересня.

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