Президент Румунії Дан не бачить ознак швидкого завершення війни в Україні: Маємо бути готові, що ця війна триватиме ще щонайменше рік-два

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що війна Росії проти України не має ознак швидкого завершення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує Euronews.

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Нікушор Дан закликав готуватися до тривалої війни

За словами Дана, Москва не демонструє готовності до переговорів. Тому, на його думку, війна може тривати ще щонайменше один-два роки.

"Ми маємо бути готові до того, що ця війна триватиме щонайменше ще рік, два", — попередив президент Румунії.

Він зазначив, що ситуація не змінюється попри посилення економічного тиску на Росію та здатність України завдавати ударів у глибині російської території.

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З огляду на спільний кордон Румунії з Україною Дан також виступив за збереження американських військ у Європі на тлі перегляду військової присутності США на континенті.

Президент Румунії також підтвердив, що країна отримала перший транш з оборонного фонду ЄС у розмірі €2,5 млрд. Кошти мають використати для закупівлі озброєнь.

Раніше Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати опитування згідно з яким 77% українців готові терпіти холод і темряву взимку, але не капітуляцію України.

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