Президент Румунії Дан не бачить ознак швидкого завершення війни в Україні: Маємо бути готові, що ця війна триватиме ще щонайменше рік-два
Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що війна Росії проти України не має ознак швидкого завершення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує Euronews.
Нікушор Дан закликав готуватися до тривалої війни
За словами Дана, Москва не демонструє готовності до переговорів. Тому, на його думку, війна може тривати ще щонайменше один-два роки.
"Ми маємо бути готові до того, що ця війна триватиме щонайменше ще рік, два", — попередив президент Румунії.
Він зазначив, що ситуація не змінюється попри посилення економічного тиску на Росію та здатність України завдавати ударів у глибині російської території.
З огляду на спільний кордон Румунії з Україною Дан також виступив за збереження американських військ у Європі на тлі перегляду військової присутності США на континенті.
Президент Румунії також підтвердив, що країна отримала перший транш з оборонного фонду ЄС у розмірі €2,5 млрд. Кошти мають використати для закупівлі озброєнь.
Раніше Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати опитування згідно з яким 77% українців готові терпіти холод і темряву взимку, але не капітуляцію України.
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Тому коли росіяни б'ють по (українських) містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам», - заявив президент