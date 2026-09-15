Нідерланди додатково виділять 327 млн євро на відновлення України до 2029 року

Уряд Нідерландів планує додатково виділити Україні 327 млн євро на відновлення та реконструкцію протягом 2027–2029 років. Разом із уже передбаченим фінансуванням невійськова підтримка України за цей період перевищить 1,2 млрд євро.

Про це йдеться у проєктах бюджетів Нідерландів на 2027 рік у сферах закордонних справ, зовнішньої торгівлі та співпраці в галузі розвитку, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, додаткові 327 млн євро доповнять 878 млн євро, які Нідерланди вже передбачили на невійськову підтримку України у 2027–2029 роках.

Кошти планують спрямувати, зокрема, на ремонт і відновлення української енергетичної системи та критичної інфраструктури. Фінансування також передбачене для гуманітарної допомоги та підтримки приватного сектору.

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В уряді Нідерландів запевнили, що країна продовжить надавати Україні політичну, військову та фінансову підтримку у протистоянні російській агресії, координуючи свої дії з партнерами в ЄС та НАТО.

"Уряд продовжує працювати над зміцненням нашої безпеки, зокрема шляхом підтримки України", – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Томас Берендсен.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Україна звернулася до уряду Нідерландів із проханням достроково надати €2 млрд із коштів, зарезервованих на майбутню військову допомогу. Гроші планують використати для посилення протиповітряної оборони, зокрема закупівлі ракет та виробництва перехоплювачів безпілотників.

У Міноборони Нідерландів заявили, шо не мають змоги надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі Patriot зі своїх запасів, але готові розглядати будь-які варіанти допомоги для захисту неба.

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