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Нидерланды дополнительно выделят 327 млн евро на восстановление Украины до 2029 года

Нидерланды выделят Украине дополнительные 327 млн евро на восстановление до 2029 года

Правительство Нидерландов планирует дополнительно выделить Украине 327 млн евро на восстановление и реконструкцию в 2027–2029 годах. Вместе с уже предусмотренным финансированием невоенная поддержка Украины за этот период превысит 1,2 млрд евро.

Об этом говорится в проектах бюджета Нидерландов на 2027 год в сферах иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в области развития, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, дополнительные 327 млн евро дополнят 878 млн евро, которые Нидерланды уже предусмотрели на невоенную поддержку Украины в 2027–2029 годах.

Средства планируется направить, в частности, на ремонт и восстановление украинской энергетической системы и критической инфраструктуры. Финансирование также предусмотрено для гуманитарной помощи и поддержки частного сектора.

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В правительстве Нидерландов заверили, что страна продолжит оказывать Украине политическую, военную и финансовую поддержку в противостоянии российской агрессии, координируя свои действия с партнерами в ЕС и НАТО.

"Правительство продолжает работать над укреплением нашей безопасности, в частности путем поддержки Украины", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Томас Берендсен.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Украина обратилась к правительству Нидерландов с просьбой досрочно выделить 2 млрд евро из средств, зарезервированных на будущую военную помощь. Деньги планируется использовать для усиления противовоздушной обороны, в частности для закупки ракет и производства средств перехвата беспилотников.
  • В Минобороны Нидерландов заявили, что не имеют возможности предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики Patriot из своих запасов, но готовы рассматривать любые варианты помощи для защиты неба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды больше не могут оказывать военную помощь Украине, — Минобороны страны

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