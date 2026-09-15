Нидерланды дополнительно выделят 327 млн евро на восстановление Украины до 2029 года
Правительство Нидерландов планирует дополнительно выделить Украине 327 млн евро на восстановление и реконструкцию в 2027–2029 годах. Вместе с уже предусмотренным финансированием невоенная поддержка Украины за этот период превысит 1,2 млрд евро.
Об этом говорится в проектах бюджета Нидерландов на 2027 год в сферах иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в области развития, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, дополнительные 327 млн евро дополнят 878 млн евро, которые Нидерланды уже предусмотрели на невоенную поддержку Украины в 2027–2029 годах.
Средства планируется направить, в частности, на ремонт и восстановление украинской энергетической системы и критической инфраструктуры. Финансирование также предусмотрено для гуманитарной помощи и поддержки частного сектора.
В правительстве Нидерландов заверили, что страна продолжит оказывать Украине политическую, военную и финансовую поддержку в противостоянии российской агрессии, координируя свои действия с партнерами в ЕС и НАТО.
"Правительство продолжает работать над укреплением нашей безопасности, в частности путем поддержки Украины", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Томас Берендсен.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Украина обратилась к правительству Нидерландов с просьбой досрочно выделить 2 млрд евро из средств, зарезервированных на будущую военную помощь. Деньги планируется использовать для усиления противовоздушной обороны, в частности для закупки ракет и производства средств перехвата беспилотников.
- В Минобороны Нидерландов заявили, что не имеют возможности предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики Patriot из своих запасов, но готовы рассматривать любые варианты помощи для защиты неба.
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