Украина просит Нидерланды выделить 2 млрд евро на ПВО из средств, зарезервированных на будущие периоды

Украина обратилась к правительству Нидерландов с просьбой досрочно выделить 2 млрд евро из средств, зарезервированных на будущую военную помощь. Деньги планируется использовать для укрепления противовоздушной обороны, в частности для закупки ракет и производства средств перехвата беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, пишет De Volkskrant.

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"Мы должны защитить наших граждан от жестоких методов, которыми Россия ведет войну. Российские атаки направлены не только на военные объекты и электростанции, но и все чаще на торговые центры, универмаги и другие гражданские объекты", — подчеркнул посол.

Украина хочет получить средства раньше

Речь идет о 2 млрд евро, которые Нидерланды уже зарезервировали для военной поддержки Украины на будущие периоды. Киев предлагает использовать эти средства досрочно, чтобы получить необходимое вооружение раньше.

По словам Костина, такой подход позволил бы укрепить украинскую ПВО, не дожидаясь следующих бюджетных периодов. В то же время правительство Нидерландов в настоящее время ведет сложные бюджетные переговоры.

Нидерланды уже использовали механизм досрочного финансирования помощи Украине. Летом министр обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус объявила о направлении 437 млн евро из средств, которые были предусмотрены на более поздний период.

В целом Нидерланды ежегодно закладывают в государственный бюджет около 3 млрд евро на военную помощь Украине.

В то же время ранее Йешильгоз-Зегериус заявляла, что возможности Нидерландов по оказанию прямой военной поддержки Украине практически исчерпаны. В частности, она отмечала, что Амстердам уже передал Киеву значительную часть доступных ресурсов и достиг предела своих возможностей по поставкам ракет для систем Patriot.

Новый запрос Украины предусматривает не увеличение уже согласованного финансирования, а досрочное использование средств, которые Нидерланды уже зарезервировали на будущее.

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