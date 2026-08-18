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Украина и Нидерланды укрепят противовоздушную оборону: Корецкий провел разговор с Йеттеном

Сергей Корецкий провел беседу с Робом Йеттеном

Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном практические меры по укреплению противовоздушной обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корецкий сообщил в Facebook.

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Украина и Нидерланды укрепляют ПВО

Особое внимание в ходе беседы премьеры уделили противодействию российским атакам на гражданскую инфраструктуру, порты и логистику.

Глава украинского правительства поблагодарил Нидерланды за помощь энергетическому сектору Украины, поддержку евроинтеграции и санкционной политики.

Также Корецкий отметил готовность Нидерландов принять специальный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины.

"Ответственность за эту войну должна быть неотвратимой", — подчеркнул Корецкий.

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Премьеры договорились о встрече

Стороны также договорились встретиться при первой возможности.

  • Ранее Корецкий заявил, что правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад.

Автор: 

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