Украина и Нидерланды укрепят противовоздушную оборону: Корецкий провел разговор с Йеттеном
Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном практические меры по укреплению противовоздушной обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корецкий сообщил в Facebook.
Украина и Нидерланды укрепляют ПВО
Особое внимание в ходе беседы премьеры уделили противодействию российским атакам на гражданскую инфраструктуру, порты и логистику.
Глава украинского правительства поблагодарил Нидерланды за помощь энергетическому сектору Украины, поддержку евроинтеграции и санкционной политики.
Также Корецкий отметил готовность Нидерландов принять специальный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины.
"Ответственность за эту войну должна быть неотвратимой", — подчеркнул Корецкий.
Премьеры договорились о встрече
Стороны также договорились встретиться при первой возможности.
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