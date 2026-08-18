Україна та Нідерланди посилять протиповітряну оборону: Корецький провів розмову з Єттеном

Прем’єр-міністр Сергій Корецький обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном практичні кроки для посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Корецький повідомив у Фейсбуці.

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Україна та Нідерланди посилюють ППО

Окрему увагу під час розмови прем’єри приділили протидії російським атакам на цивільну інфраструктуру, порти та логістику.

Глава українського уряду подякував Нідерландам за допомогу енергетичному сектору України, підтримку євроінтеграції та санкційної політики.

Також Корецький відзначив готовність Нідерландів прийняти спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

"Відповідальність за цю війну має бути невідворотною", – наголосив Корецький.

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Прем’єри домовилися про зустріч

Сторони також домовилися зустрітися за першої нагоди.