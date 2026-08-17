Кабмін затвердив Програму діяльності Уряду: документ передали до Ради

Кабінет Міністрів схвалив Програму діяльності Уряду та у встановлений законом строк передав її на розгляд Верховної Ради. Документ визначає основні цілі, конкретні завдання та персональну відповідальність за їх виконання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні схвалили Програму діяльності Уряду. Документ у встановлений законом строк передано на розгляд Верховної Ради. У програмі зафіксовані принципи роботи Уряду, основні цілі та конкретні завдання", - зауважив він.

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Корецький зазначив, що це чіткий перелік того, що має зробити Уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність.

Також Корецький подякував народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа. Та додав, що розраховує на якнайшвидший розгляд програми парламентом.

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Основна мета програми

"Основна мета програми — вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", - наголосив очільник Уряду.