Кабмін затвердив Програму діяльності Уряду: документ передали до Ради
Кабінет Міністрів схвалив Програму діяльності Уряду та у встановлений законом строк передав її на розгляд Верховної Ради. Документ визначає основні цілі, конкретні завдання та персональну відповідальність за їх виконання.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні схвалили Програму діяльності Уряду. Документ у встановлений законом строк передано на розгляд Верховної Ради. У програмі зафіксовані принципи роботи Уряду, основні цілі та конкретні завдання", - зауважив він.
Корецький зазначив, що це чіткий перелік того, що має зробити Уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність.
Також Корецький подякував народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа. Та додав, що розраховує на якнайшвидший розгляд програми парламентом.
Основна мета програми
"Основна мета програми — вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", - наголосив очільник Уряду.
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