Корецький представив проєкт Програми діяльності Уряду на засіданні Ради коаліції
Прем'єр-міністр Сергій Корецький разом із міністрами представив проєкт Програми діяльності Уряду на засіданні Ради коаліції.
Про це повідомив Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Про що документ?
Прем'єр зауважив, що це комплексний документ із визначеними пріоритетами та чіткими завданнями, якими Уряд керуватиметься у своїй роботі.
- Ключові завдання - посилення оборони та стійкості держави, зміцнення, підтримка людей, бізнесу та прискорення європейської інтеграції.
- Принципи роботи Уряду - ефективність, швидкість ухвалення рішень і відповідальність за результат.
"Уряд в цілому та кожен міністр мають конкретні завдання і будуть відповідати за їхнє виконання перед парламентом та суспільством", - наголосив Корецький.
Робота над документом
Зазначається, що у процесі підготовки документа були опрацьовані пропозиції депутатів. Зараз буде враховано коментарі, озвучені на засіданні Ради коаліції, та допрацьовано фінальну версію.
"Потім затвердимо її на засіданні Уряду і представимо на розгляд Верховній Раді. Уряд і парламент мають діяти спільно заради стійкості країни та посилення наших позицій за всіма напрямками", - додав прем'єр.
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