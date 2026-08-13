Корецький представив проєкт Програми діяльності Уряду на засіданні Ради коаліції

Прем'єр-міністр Сергій Корецький разом із міністрами представив проєкт Програми діяльності Уряду на засіданні Ради коаліції.

Про це повідомив Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Про що документ?

Прем'єр зауважив, що це комплексний документ із визначеними пріоритетами та чіткими завданнями, якими Уряд керуватиметься у своїй роботі.

Ключові завдання - посилення оборони та стійкості держави, зміцнення, підтримка людей, бізнесу та прискорення європейської інтеграції.

Принципи роботи Уряду - ефективність, швидкість ухвалення рішень і відповідальність за результат.

"Уряд в цілому та кожен міністр мають конкретні завдання і будуть відповідати за їхнє виконання перед парламентом та суспільством", - наголосив Корецький.

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Робота над документом

Зазначається, що у процесі підготовки документа були опрацьовані пропозиції депутатів. Зараз буде враховано коментарі, озвучені на засіданні Ради коаліції, та допрацьовано фінальну версію.

"Потім затвердимо її на засіданні Уряду і представимо на розгляд Верховній Раді. Уряд і парламент мають діяти спільно заради стійкості країни та посилення наших позицій за всіма напрямками", - додав прем'єр.

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