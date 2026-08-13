Корецкий представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции

Премьер-министр Сергей Корецкий вместе с министрами представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции.

Об этом сообщил Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем этот документ?

Премьер отметил, что это комплексный документ с определенными приоритетами и четкими задачами, которыми правительство будет руководствоваться в своей работе.

Ключевые задачи — усиление обороны и устойчивости государства, укрепление и поддержка населения и бизнеса, а также ускорение европейской интеграции.

Принципы работы правительства — эффективность, оперативность принятия решений и ответственность за результат.

"Правительство в целом и каждый министр имеют конкретные задачи и будут отвечать за их выполнение перед парламентом и обществом", — подчеркнул Корецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корецкий вместе с командой готовит программу правительства, в ближайшее время документ будет готов, — Зеленский

Работа над документом

Отмечается, что в процессе подготовки документа были проработаны предложения депутатов. Сейчас будут учтены комментарии, озвученные на заседании Коалиционной рады, и доработана окончательная версия.

"Затем утвердим ее на заседании правительства и представим на рассмотрение Верховной Раде. Правительство и парламент должны действовать совместно ради стабильности страны и укрепления наших позиций по всем направлениям", — добавил премьер.

Читайте также: Кабмин ускорит работу по выполнению обязательств в рамках Ukraine Facility, - Корецкий