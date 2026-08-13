Корецкий представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции
Премьер-министр Сергей Корецкий вместе с министрами представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции.
Об этом сообщил Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
О чем этот документ?
Премьер отметил, что это комплексный документ с определенными приоритетами и четкими задачами, которыми правительство будет руководствоваться в своей работе.
- Ключевые задачи — усиление обороны и устойчивости государства, укрепление и поддержка населения и бизнеса, а также ускорение европейской интеграции.
- Принципы работы правительства — эффективность, оперативность принятия решений и ответственность за результат.
"Правительство в целом и каждый министр имеют конкретные задачи и будут отвечать за их выполнение перед парламентом и обществом", — подчеркнул Корецкий.
Работа над документом
Отмечается, что в процессе подготовки документа были проработаны предложения депутатов. Сейчас будут учтены комментарии, озвученные на заседании Коалиционной рады, и доработана окончательная версия.
"Затем утвердим ее на заседании правительства и представим на рассмотрение Верховной Раде. Правительство и парламент должны действовать совместно ради стабильности страны и укрепления наших позиций по всем направлениям", — добавил премьер.
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