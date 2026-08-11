Кабмин ускорит работу по выполнению обязательств в рамках Ukraine Facility, - Корецкий
Кабинет министров ускорит работу по выполнению обязательств в рамках программы Ukraine Facility.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам главы правительства, это необходимо для получения максимально возможного объема финансирования от партнеров.
"Это крайне необходимый ресурс для страны. На совещании с министрами, ответственными за конкретные направления, подробно проанализировали текущую ситуацию - какие обязательства уже выполнены, какие просрочены, где есть проблемные места и как их решить. Отдельно разобрали шаги, которые уже сейчас создают риск недополучения средств", - рассказал Корецкий.
Также премьер подчеркнул, что нужно уже сейчас выполнить обязательства и условия третьего квартала.
"Правительство должно работать на опережение и обеспечить каждое возможное поступление внешней помощи.
По итогам совещания были даны соответствующие поручения. Определены конкретные сроки и ответственные по каждому проблемному направлению. На сегодняшний день Украина привлекла уже 29,5 млрд евро из предусмотренных Украинским планом 46,8 млрд евро", - подытожил он.
Что этому предшествовало?
- Напомним, программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года. Выплаты напрямую привязаны к выполнению реформ и показателей, согласованных между Киевом и ЕС.
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