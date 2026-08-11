Сербия готовится войти в Шенгенскую зону и ввести визы для россиян

Сербия готовится присоединиться к Шенгенской зоне до конца 2027 года. Обязательным условием гармонизации визовой политики с ЕС является введение визового режима для граждан РФ.

Об этом сообщает издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

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Шенген без ожидания полноправного членства в ЕС

Как отметил министр европейской интеграции Сербии Неманья Старович, цель Белграда - быть готовым к вступлению в Шенген к концу 2027 года. Правительство уже сформировало специальную рабочую группу и утвердило план необходимых реформ.

По его словам, Сербия разработала стратегию присоединения к безвизовому пространству Европы еще до того, как станет полноправным членом блока. Он отметил, что полноценное вступление Сербии в ЕС маловероятно до конца текущего десятилетия, однако интеграция в Шенгенское пространство является абсолютно реалистичной задачей на ближайшие годы.

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Отмена безвизового режима с РФ как требование Евросоюза

Председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич подтвердил, что изменение визового режима с Россией является непосредственным следствием требований Брюсселя:

"Рассмотрение вопроса о введении виз для граждан РФ происходит исключительно в контексте выполнения критериев Европейского Союза для продвижения по пути евроинтеграции".

В настоящее время россияне могут въезжать в Сербию без визы и находиться в стране до 30 дней. Хотя ранее, в апреле 2026 года и в конце 2025 года, президент Александар Вучич называл членство в ЕС приоритетом, но опровергал слухи об отмене безвизового режима с РФ, практическая подготовка к Шенгену делает невозможным сохранение нынешнего статуса.

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