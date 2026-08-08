Сербия выделит 2 млн евро на поддержку энергетики Украины, - Зеленский после встречи с премьером Мацутом. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

Зеленский рассказал Мацуту о последствиях российских ракетно-дроновых ударов, в частности - очередной массированной атаки этой ночью.

Кроме того, стороны подробно обсудили совместные экономические и логистические проекты: развитие Дунайского коридора и укрепление связей между Украиной, Западными Балканами и Евросоюзом.

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Поддержка Украины

"Отдельно обсудили подготовку к этой зиме. Благодарен Сербии за решение выделить 2 миллиона евро на поддержку нашей энергетики", - отметил президент.

Также Зеленский и премьер Сербии говорили об участии Сербии в восстановлении Украины.

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Президент поблагодарил за готовность присоединиться к восстановлению одного из наших пострадавших городов.