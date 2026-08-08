Сербія виділить 2 млн євро на підтримку енергетики України, - Зеленський після зустрічі з прем’єром Мацутом. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили
Зеленський розповів Мацуту про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки цієї ночі.
Крім того, сторони детально обговорили спільні економічні та логістичні проєкти: розвиток Дунайського коридору й зміцнення зв’язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом.
Підтримка України
"Окремо обговорили підготовку до цієї зими. Вдячний Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку нашої енергетики", - зазначив президент.
Також Зеленський і прем’єр Сербії говорили про участь Сербії у відбудові України.
Президент подякував за готовність долучитися до відновлення одного з наших постраждалих міст.
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