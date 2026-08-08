УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13842 відвідувача онлайн
Новини Відео Відносини України та Сербії
605 20

Сербія виділить 2 млн євро на підтримку енергетики України, - Зеленський після зустрічі з прем’єром Мацутом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що говорили

Зеленський розповів Мацуту про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки цієї ночі.

Крім того, сторони детально обговорили спільні економічні та логістичні проєкти: розвиток Дунайського коридору й зміцнення зв’язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом.

Також читайте: Зеленський зустрівся з Вучичем у Белграді: розпочалася офіційна церемонія

Підтримка України

"Окремо обговорили підготовку до цієї зими. Вдячний Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку нашої енергетики", - зазначив президент.

Також Зеленський і прем’єр Сербії говорили про участь Сербії у відбудові України.

Також читайте: Сербія твердо стоїть на боці територіальної цілісності України, немає жодних "але", - Вучич

Президент подякував за готовність долучитися до відновлення одного з наших постраждалих міст.

Автор: 

Зеленський Володимир (26614) Сербія (375) енергетика (3538)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Навіть Сербія виділяє, а міндіч ,цукерман ,шефір ,гончаров та інша мерзота розкрадають під час війни і президент тут ні при чому ?
показати весь коментар
08.08.2026 18:03 Відповісти
+4
Знову людям спину надривати

показати весь коментар
08.08.2026 17:54 Відповісти
+4
не давайте!!!!!!!!!!!!!!!!!1 зеля ********!
показати весь коментар
08.08.2026 17:56 Відповісти

Завантаження...

 
 