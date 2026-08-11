Сербія готується увійти до Шенгенської зони та запровадити візи для росіян

Сербія готується приєднатися до Шенгенської зони до кінця 2027 року. Обов'язковою умовою гармонізації візової політики з ЄС є запровадження візового режиму для громадян РФ.

Про це повідомляє видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

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Шенген без чекання повноцінного членства в ЄС

Як зазначив міністр європейської інтеграції Сербії Неманья Старович, мета Белграда — бути готовим до вступу в Шенген до кінця 2027 року. Уряд вже сформував спеціальну робочу групу та затвердив план необхідних реформ.

За його словами, Сербія розробила стратегію приєднання до безвізового простору Європи ще до того, як стане повноправним членом блоку. Він зауважив, що повноцінний вступ Сербії до ЄС малоймовірний до кінця поточного десятиліття, проте інтеграція у Шенгенський простір є абсолютно реалістичним завданням на найближчі роки.

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Скасування безвізу з РФ як вимога Євросоюзу

Голова парламентського комітету з питань діаспори та сербів регіону Драган Станоєвич підтвердив, що зміна візового режиму з Росією є безпосереднім наслідком вимог Брюсселя:

"Розгляд питання щодо запровадження віз для громадян РФ відбувається суто в контексті виконання критеріїв Європейського Союзу для просування шляхом євроінтеграції".

Наразі росіяни можуть в'їжджати до Сербії без візи та перебувати в країні до 30 днів. Хоча раніше, у квітні 2026 року та наприкінці 2025 року, президент Александар Вучич називав членство в ЄС пріоритетом, але відкидав чутки про скасування безвізу з РФ, практична підготовка до Шенгену унеможливлює збереження нинішнього статусу.

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