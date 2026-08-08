Україна матиме нашу підтримку на шляху до ЄС, - Вучич

Сербія підтримує рух України до ЄС та відкриття всіх переговорних кластерів.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Белграді, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка позиція Сербії щодо членства України в ЄС?

"Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС. Ми не робимо ніяких коментарів в тому, що стосується зупинки чийогось шляху, тому що ми не змогли відкрити якісь кластери", - зауважив він.

"Ми бажаємо Україні відкрити якомога швидше усі переговорні кластери і закрити їх, бо це бажання українського народу, українського керівництва. І говорячи про нас, ми не будемо мати жодних проблем щодо цього в майбутньому", - додав Вучич.

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Він наголосив, що Сербія, навпаки, докладе максимальних зусиль для підтримки України на шляху до євроінтеграції.

Що передувало?

Як повідомлялося, Вучич також заявив, що Сербія твердо стоїть на боці територіальної цілісності України, немає жодних "але".

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