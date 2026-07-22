Відкриття кластерів 2 і 3 для України відклали до вересня через позицію Угорщини

Сьогодні, 22 липня, під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови. Наступна спроба запланована на 1 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на джерела в ЄС.

Що відомо

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Так, зазначається, що друга спроба переконати Угорщину затвердити результати скринінгу 2 та 3 кластерів для України й Молдови завершилася провалом.

"Сьогодні COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня", – заявив один зі співрозмовників видання.

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Зауважується, що наступне засідання COELA заплановане на 1 вересня.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 17 липня, під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), Угорщина офіційно відмовилася дати згоду на початок процесу відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України.

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