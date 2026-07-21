ЄС вдруге спробує переконати Угорщину розблокувати відкриття переговорних кластерів для України

У середу, 22 липня, Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) вдруге спробує переконати Угорщину підтримати затвердження результатів скринінгу кластерів 2 та 3 для України й Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дипломатів ЄС у Брюсселі.

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Це дозволить розпочати технічну підготовку до їх офіційного відкриття в межах переговорів про вступ до Європейського Союзу.

За інформацією співрозмовників видання, засідання COELA 22 липня стане другою спробою отримати згоду Будапешта на старт формального процесу відкриття переговорних кластерів. Наразі саме позиція Угорщини залишається головною перешкодою для подальшого просування переговорів України про членство в ЄС.

"У порядок денний COELA знову внесені пункти щодо результатів скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови. Ірландське президентство та держави ЄС вдруге спробують вмовити представника Угорщини підтримати рішення затвердити результати скринінгу та надіслати обом державам листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції щодо обох кластерів", – розповів один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Як зазначив один із дипломатів, саме надсилання відповідного листа є формальним початком процедури відкриття переговорних кластерів.

За даними видання, країна, яка головує в Раді ЄС, прагне ще до початку літніх відпусток запустити підготовку до відкриття наступних кластерів для України та Молдови — або принаймні одного з них. Це дозволило б провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні.

Оптимістичний сценарій передбачає відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026 року шляхом запуску нового кластера щомісяця.

22 липня стане останнім засіданням робочої групи COELA перед літньою перервою. Наступне засідання попередньо заплановане на 1 вересня.

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