ЕС во второй раз попытается убедить Венгрию разблокировать открытие переговорных кластеров для Украины

В среду, 22 июля, Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во второй раз попытается убедить Венгрию поддержать утверждение результатов скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на дипломатов ЕС в Брюсселе.

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Это позволит начать техническую подготовку к их официальному открытию в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.

По информации собеседников издания, заседание COELA 22 июля станет второй попыткой получить согласие Будапешта на запуск формального процесса открытия переговорных кластеров. На данный момент именно позиция Венгрии остается главным препятствием для дальнейшего продвижения переговоров Украины о членстве в ЕС.

"В повестку дня COELA вновь внесены пункты, касающиеся результатов скрининга кластеров № 2 и № 3 для Украины и Молдовы. Ирландское председательство и страны ЕС во второй раз попытаются убедить представителя Венгрии поддержать решение утвердить результаты скрининга и направить обоим государствам письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам", — рассказал один из собеседников "ЕвроПравды".

Как отметил один из дипломатов, именно отправка соответствующего письма является формальным началом процедуры открытия переговорных кластеров.

По данным издания, страна, председательствующая в Совете ЕС, стремится еще до начала летних отпусков начать подготовку к открытию следующих переговорных кластеров для Украины и Молдовы - или, по крайней мере, одного из них. Это позволило бы провести соответствующую межправительственную конференцию уже в сентябре.

Оптимистический сценарий предусматривает открытие всех переговорных кластеров до конца 2026 года путем запуска нового кластера ежемесячно.

22 июля состоится последнее заседание рабочей группы COELA перед летним перерывом. Следующее заседание предварительно запланировано на 1 сентября.

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