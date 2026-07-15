Второй кластер по членству Украины в ЕС уже готов к открытию, — фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что второй переговорный кластер — "Внутренний рынок" — касающийся вступления Украины в Евросоюз, уже готов к открытию.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

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Готовность к интеграции и роль реформ

Фон дер Ляйен отметила, что открытие переговорных кластеров о членстве Украины в ЕС будет продолжаться в соответствии с реформами, которые должен проводить Киев для открытия этих кластеров.

"Вы готовитесь к будущему как страна-член Европейского Союза. Ваши сегодняшние действия уже строят будущее ЕС, а также определяют геополитические ориентиры. Этот кластер имеет чрезвычайно важное значение для внешних отношений. Украина действительно уже работает как будущий член Европейского Союза, которым мы гордимся", — сказала президент ЕК.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что второй кластер — "Внутренний рынок" — уже готов к открытию. По ее словам, Украина уже многое сделала для адаптации к внутреннему рынку ЕС в рамках Соглашения о свободной торговле, а также в рамках реформ для программы Ukraine Facility.

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Что предусматривает кластер "Внутренний рынок"?

Отметим, что второй кластер переговоров о вступлении в ЕС — "Внутренний рынок" — касается свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также защиты прав интеллектуальной собственности.

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