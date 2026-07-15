Отказ от перспективы членства Украины в Евросоюзе стал бы обманом украинского народа, — Мерц

Необходимо делать всё возможное для прекращения войны России против Украины, но это не должно закрывать для Украины перспективу членства в Европейском союзе.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Перспектива должна оставаться открытой

"Мы должны сохранять для Украины открытой эту перспективу движения в сторону Европы. Иначе мы действительно обманули бы украинский народ", — сказал Мерц.

Что касается того, может ли перспектива вступления Украины в ЕС быть связана с будущими мирными переговорами с Россией, что фактически предоставило бы Москве косвенное право вето, он подчеркнул: "Нет, такое впечатление неверно".

Глава немецкого правительства отметил, что Украина имеет право самостоятельно определять свою внешнеполитическую ориентацию и участие в союзах.

Кроме того, Мерц подчеркнул, что международные партнеры должны делать все возможное для прекращения российской войны против Украины, но это не должно закрывать для Украины перспективу членства в ЕС.

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Ассоциированное членство

Кроме того, канцлер разъяснил свое ранее высказанное предложение об "ассоциированном членстве" Украины в Евросоюзе на период до получения полноправного членства.

"Владимир Зеленский не отвергал мое предложение. Я неоднократно говорил с Зеленским об этом. По сути разногласий нет", — отметил он.

По его словам, неприятие в Украине может вызвать именно само определение "ассоциированное членство", поскольку оно ассоциируется с Соглашением об ассоциации, предложенным Украине в 2013 году.

Он добавил, что название промежуточного формата может быть другим. Речь идет о максимально тесной интеграции Украины в ЕС до завершения полного процесса вступления, в частности об участии в структурах Евросоюза без права голоса. Мерц отметил, что предлагает подобный подход не только для Украины, но и для Молдовы и государств Западных Балкан, которым ЕС уже предоставил перспективу вступления.

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"Есть две возможности. Либо мы откажемся от этого обещания и скажем, что это невозможно, — это, на мой взгляд, было бы худшим решением для всех. Либо мы скажем: это будет длиться, процессы сложные, но мы будем двигаться вперед шаг за шагом", — пояснил канцлер.

Также он предупредил, что невыполнение обещаний по расширению подорвет не только доверие к Евросоюзу, но и ослабит его геостратегические позиции: "Если мы утратим это доверие, то потеряем больше, чем собственное доверие. Тогда мы потеряем эти страны. И это было бы в геостратегическом смысле самым худшим, что могло бы случиться с нами, европейцами".

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