Відмова від перспективи членства України в Євросоюзі стала б обманом українського народу, - Мерц

Необхідно робити все можливе для завершення війни Росії проти України, але це не має закривати для України перспективу членства в Європейському Союзі.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перспектива має залишатися відкритою

"Ми повинні зберігати для України відкритою цю перспективу руху до Європи. Інакше ми справді вчинили б обман щодо українського народу", – сказав Мерц.

Стосовно того, чи може перспектива вступу України до ЄС бути пов’язана з майбутніми мирними переговорами з Росією, що фактично надало б Москві непряме право вето, він наголосив: "Ні, таке враження є неправильним".

Глава німецького уряду зауважив, що Україна має право самостійно визначати свою зовнішньополітичну орієнтацію та участь у союзах.

Крім того, Мерц наголосив, що міжнародні партнери повинні робити все можливе для завершення російської війни проти України, але це не має закривати для України перспективу членства в ЄС.

Також читайте: Польща захищатиме "чутливі сектори" на переговорах про вступ України до ЄС, - МЗС країни

Асоційоване членство

Також канцлер пояснив свою раніше висловлену пропозицію щодо "асоційованого членства" України в Євросоюзі на період до набуття повноправного членства.

"Мою пропозицію Володимир Зеленський не відкидав. Я неодноразово говорив із Зеленським про це. По суті розбіжностей немає", - зазначив він.

За його словами, неприйняття в Україні може викликати саме визначення "асоційоване членство", оскільки воно пов’язується з Угодою про асоціацію, запропонованою Україні у 2013 році.

Він додав, що назва проміжного формату може бути іншою. Йдеться про максимально тісну інтеграцію України до ЄС до завершення повного вступного процесу, зокрема про участь у структурах Євросоюзу без права голосу. Мерц зазначив, що пропонує подібний підхід не лише для України, а й для Молдови та держав Західних Балкан, яким ЄС уже надав перспективу вступу.

Читайте: Україна має ухвалити необхідні для членства в ЄС закони до кінця 2027 року, - Качка

"Є дві можливості. Або ми відмовимося від цієї обіцянки і скажемо, що це неможливо, – це, на мою думку, було б найгіршим рішенням для всіх. Або ми скажемо: це триватиме, процеси складні, але ми рухатимемося вперед крок за кроком", - пояснив канцлер.

Також він застеріг, що невиконання обіцянок щодо розширення підірве не лише довіру до Євросоюзу, а й послабить його геостратегічні позиції: "Якщо ми втратимо цю довіру, то втратимо більше, ніж власну довіру. Тоді ми втратимо ці країни. І це було б у геостратегічному сенсі найгіршим, що могло б статися з нами, європейцями".

Читайте: Аргументи на користь членства України в ЄС дуже вагомі, - єврокомісарка Кос