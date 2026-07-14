Аргументи на користь членства України в ЄС дуже вагомі, - єврокомісарка Кос

У Єврокомісії переконані, що аргументи на користь членства України в Європейському Союзі є "дуже вагомими".

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Сьогодні ми відкриваємо шостий кластер. Цей кластер включає зовнішні відносини, а також нашу політику безпеки та оборони в цих сферах. Аргументи на користь членства України в ЄС дуже вагомі: майбутня архітектура безпеки нашого континенту немислима без України з її опором жорстокій війні Росії. Українці перетворили свою країну на військову державу з можливостями, з якими мало хто з інших країн може зрівнятися, особливо з технологіями безпілотників, що швидко розвиваються", - зазначила вона.

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На думку єврокомісарки, у питанні відновлення оборони Європи "потрібно спиратися на цей досвід сьогодні"..

"Україна має більшу геополітичну вагу, ніж будь-коли у своїй історії. Метою цієї Комісії є побудова незалежної Європи, яка твердо відповідає за свою долю у світі великих держав, і незалежній Європі потрібна сильна, процвітаюча та стабільна Україна як частина нашого Союзу. Інтегрована Україна в ЄС є безпрограшною для обох сторін. Це зробить нас усіх безпечнішими, а також зміцнить промислову базу Європи та зменшить стратегічну залежність", - сказала Кос.

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Що передувало?

14 липня Євросоюз відкрив шостий кластер на переговорах про вступ України.

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