Новий уряд має прискорити реформи для вступу до ЄС, - Кос

Єврокомісарка Марта Кос заявила, що очікує від нового уряду України прискорення реформ. За її словами, Київ уже має чіткий план дій для подальшого просування переговорів про вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Я сподіваюся, що з новим урядом в Україні ми отримаємо новий поштовх для ще більших результатів з Києва", – сказала вона.

Україна вже знає, що потрібно зробити

Вона нагадала: Єврокомісія вважає, що всі умови для якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів уже виконані. Водночас темпи їх відкриття залежатимуть від головування в Раді ЄС та держав-членів.

"Власне, саме тому ми минулого року провели так званий процес попереднього завантаження реформ, тому від ірландського головування, а також від держав-членів буде залежати, наскільки швидко ми зможемо відкрити решту кластерів", – сказала єврокомісарка.

Вона наголосила, що навіть якщо відкриття решти кластерів затримається, технічна робота триває.

"Отже, Україна точно знає, особливо щодо першого кластера та шостого кластера від сьогодні, що їй потрібно зробити", – сказала вона.

ЄС контролює виконання реформ

Кос додала, що багато положень так званого "плану Кос-Качки" вже включені до Плану реформ для України.

"У нас є чіткий графік того, що потрібно зробити не лише цього року, а й пізніше", – сказала вона.

За її словами, Європейський Союз уважно стежить за виконанням Україною всіх передбачених реформ.

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