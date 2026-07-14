Новое правительство должно ускорить реформы для вступления в ЕС, - Кос

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что ожидает от нового правительства Украины ускорения реформ. По ее словам, у Киева уже есть четкий план действий по дальнейшему продвижению переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укрінформ".

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"Я надеюсь, что с новым правительством в Украине мы получим новый импульс для еще больших результатов из Киева", - сказала она.

Украина уже знает, что нужно сделать

Она напомнила: Еврокомиссия считает, что все условия для скорейшего открытия переговорных кластеров уже выполнены. В то же время темпы их открытия будут зависеть от председательства в Совете ЕС и государств-членов.

"Собственно, именно поэтому мы в прошлом году провели так называемый процесс предварительной подготовки реформ, поэтому от ирландского председательства, а также от государств-членов будет зависеть, насколько быстро мы сможем открыть остальные кластеры", – сказала еврокомиссар.

Она подчеркнула, что даже если открытие остальных кластеров задержится, техническая работа продолжается.

"Таким образом, Украина точно знает, особенно в отношении первого и, с сегодняшнего дня, шестого кластеров, что ей нужно сделать", – сказала она.

ЕС контролирует выполнение реформ

Кос добавила, что многие положения так называемого "плана Кос-Качки" уже включены в План реформ для Украины.

"У нас есть четкий график того, что нужно сделать не только в этом году, но и позже", – сказала она.

По ее словам, Европейский Союз внимательно следит за выполнением Украиной всех предусмотренных реформ.

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