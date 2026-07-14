Аргументы в пользу членства Украины в ЕС очень весомы, - еврокомиссар Кос

В Еврокомиссии убеждены, что аргументы в пользу членства Украины в Европейском Союзе являются "очень весомыми".

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня мы открываем шестой кластер. Этот кластер включает внешние отношения, а также нашу политику безопасности и обороны в этих сферах. Аргументы в пользу членства Украины в ЕС очень весомы: будущая архитектура безопасности нашего континента немыслима без Украины с ее сопротивлением жестокой войне России. Украинцы превратили свою страну в военную державу с возможностями, с которыми мало кто из других стран может сравниться, особенно с быстро развивающимися технологиями беспилотников", - отметила она.

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По мнению еврокомиссара, в вопросе восстановления обороны Европы "сегодня нужно опираться на этот опыт".

"Украина имеет большее геополитическое значение, чем когда-либо в своей истории. Целью этой Комиссии является построение независимой Европы, которая твердо отвечает за свою судьбу в мире великих держав, и независимой Европе нужна сильная, процветающая и стабильная Украина как часть нашего Союза. Интеграция Украины в ЕС выгодна обеим сторонам. Это сделает нас всех более безопасными, а также укрепит промышленную базу Европы и уменьшит стратегическую зависимость", - сказала Кос.

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Что этому предшествовало?

14 июля Евросоюз открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины

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