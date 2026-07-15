Другий кластер про членство України в ЄС вже готовий до відкриття, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що другий переговорний кластер - "Внутрішній ринок" про вступ України до Євросоюзу вже готовий до відкриття.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом України Зеленським, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Готовність до інтеграції та роль реформ

Фон дер Ляєн зазначила, що відкриття переговорних кластерів про членство України в ЄС буде продовжуватися згідно з реформами, які має проводити Київ для відкриття цих кластерів.

"Ви готуєтеся до майбутнього як країна-член Європейського Союзу. Ваші сьогоднішні справи вже будують майбутнє ЄС, а також визначають геополітичні орієнтири. Цей кластер має надзвичайно важливе значення для зовнішніх відносин. Україна дійсно вже працює як майбутній член Європейського Союзу, яким ми пишаємося", - сказала президентка ЄК.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що другий кластер — "Внутрішній ринок" — вже готовий для відкриття. За її словами, Україна вже багато зробила для адаптації до внутрішнього ринку ЄС у межах Угоди про вільну торгівлю, а також у межах реформ для програми Ukraine Facility.

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Що передбачає кластер "Внутрішній ринок"?

Зазначимо, що другий кластер переговорів щодо вступу до ЄС — "Внутрішній ринок" — стосується вільного руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили, а також захисту прав інтелектуальної власності.

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