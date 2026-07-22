Открытие кластеров 2 и 3 для Украины отложено до сентября из-за позиции Венгрии

Сегодня, 22 июля, в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы. Следующая попытка запланирована на 1 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники в ЕС.

Что известно

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Так, отмечается, что вторая попытка убедить Венгрию утвердить результаты скрининга 2-го и 3-го кластеров для Украины и Молдовы завершилась провалом.

"Сегодня COELA во второй раз не смогла утвердить результаты скрининга кластеров № 2 и № 3 для Украины и Молдовы из-за нежелания Венгрии. Вопрос отложен до сентября", — заявил один из собеседников издания.

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Отмечается, что следующее заседание COELA запланировано на 1 сентября.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 17 июля, во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), Венгрия официально отказалась дать согласие на начало процесса открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины.

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