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Новости Членство Украины в ЕС
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Венгрия блокирует два переговорных кластера для Украины по вступлению в ЕС, - СМИ

угорщина

В ходе заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия официально отказалась дать согласие на начало процесса открытия переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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Блокировка со стороны Будапешта

Отмечается, что Венгрия согласилась начать процесс открытия кластера №3 для Молдовы, но не поддержала его открытие для Украины, в результате чего открытие кластеров заблокировано для обоих государств.

"Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с целью их утверждения и отправки обоим государствам официальных писем с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала зеленый свет только отправке письма Молдове по кластеру №3", — говорится в статье.

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Контрнаступление большинства и дедлайн

Реализовать этот план Венгрии не позволили другие столицы Евросоюза. Ряд представителей стран ЕС выразили солидарность с Киевом, выступили против разделения Украины и Молдовы в переговорном процессе о вступлении и отказались поддержать венгерское предложение

  • Дипломаты договорились вернуться к этому вопросу на следующем заседании COELA в среду, 22 июля. Этот день является критически важным, поскольку это последнее рабочее заседание группы по вопросам расширения перед уходом Совета ЕС на традиционный летний перерыв.
  • Если компромисс не будет найден, процесс евроинтеграции будет заморожен как минимум на полтора месяца — первая встреча экспертов после отпусков запланирована только на 1 сентября.

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Автор: 

Венгрия (2649) членство в ЕС (1308) переговорные кластеры (25)
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Топ комментарии
+4
а в чому угорці не праві? ну, вони не бачать що за звиздець у нас твориться?
верховна зрада на 5 році повномасштабки поїхала на три тижні на мальдіви, не обравши міністрів. вони на нас дивляться як на розумних і достойних, чи як на долбойобів?
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17.07.2026 20:09 Ответить
+3
а при Порошенкові були іниціаторами прийому України в ЄС. видно в нас призедент якийсь бракований. на москві жив багато.
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17.07.2026 20:05 Ответить
+3
Кстаті да.... Як на відсталих, причьому на Потужному рівні відсталості.
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17.07.2026 20:10 Ответить

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