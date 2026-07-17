Венгрия блокирует два переговорных кластера для Украины по вступлению в ЕС, - СМИ
В ходе заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия официально отказалась дать согласие на начало процесса открытия переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Блокировка со стороны Будапешта
Отмечается, что Венгрия согласилась начать процесс открытия кластера №3 для Молдовы, но не поддержала его открытие для Украины, в результате чего открытие кластеров заблокировано для обоих государств.
"Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с целью их утверждения и отправки обоим государствам официальных писем с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала зеленый свет только отправке письма Молдове по кластеру №3", — говорится в статье.
Контрнаступление большинства и дедлайн
Реализовать этот план Венгрии не позволили другие столицы Евросоюза. Ряд представителей стран ЕС выразили солидарность с Киевом, выступили против разделения Украины и Молдовы в переговорном процессе о вступлении и отказались поддержать венгерское предложение
- Дипломаты договорились вернуться к этому вопросу на следующем заседании COELA в среду, 22 июля. Этот день является критически важным, поскольку это последнее рабочее заседание группы по вопросам расширения перед уходом Совета ЕС на традиционный летний перерыв.
- Если компромисс не будет найден, процесс евроинтеграции будет заморожен как минимум на полтора месяца — первая встреча экспертов после отпусков запланирована только на 1 сентября.
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