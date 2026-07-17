Венгрия блокирует два переговорных кластера для Украины по вступлению в ЕС, - СМИ

В ходе заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия официально отказалась дать согласие на начало процесса открытия переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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Блокировка со стороны Будапешта

Отмечается, что Венгрия согласилась начать процесс открытия кластера №3 для Молдовы, но не поддержала его открытие для Украины, в результате чего открытие кластеров заблокировано для обоих государств.

"Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с целью их утверждения и отправки обоим государствам официальных писем с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала зеленый свет только отправке письма Молдове по кластеру №3", — говорится в статье.

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Контрнаступление большинства и дедлайн

Реализовать этот план Венгрии не позволили другие столицы Евросоюза. Ряд представителей стран ЕС выразили солидарность с Киевом, выступили против разделения Украины и Молдовы в переговорном процессе о вступлении и отказались поддержать венгерское предложение

Дипломаты договорились вернуться к этому вопросу на следующем заседании COELA в среду, 22 июля. Этот день является критически важным, поскольку это последнее рабочее заседание группы по вопросам расширения перед уходом Совета ЕС на традиционный летний перерыв.

Если компромисс не будет найден, процесс евроинтеграции будет заморожен как минимум на полтора месяца — первая встреча экспертов после отпусков запланирована только на 1 сентября.

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