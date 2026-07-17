Угорщина блокує два переговорні кластери для України про вступ до ЄС, - ЗМІ

Під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) Угорщина офіційно відмовилася дати згоду на початок процесу відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Блокування Будапешта

Зазначається, що Угорщина погодилася почати процес відкриття кластера №3 для Молдови, але не підтримала його відкриття для України, у результаті відкриття кластерів заблоковане для обох держав.

"Сьогодні COELA обговорювала результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб затвердити їх та надіслати обом державам офіційні листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції по обом кластерам. Але Угорщина дала зелене світло лише надсиланню листа Молдові щодо кластера №3", — йдеться у статті.

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Контрнаступ більшості та дедлайн

Реалізувати цей план Угорщині не дозволили інші столиці Євросоюзу. Ряд представників держав ЄС висловили солідарність із Києвом, виступили проти розділення України та Молдови у переговорному процесі про вступ і відмовилися підтримати угорську пропозицію

Дипломати домовилися повернутися до цього питання на наступному засіданні COELA у середу, 22 липня. Цей день є критично важливим, оскільки це останнє робоче засідання групи з питань розширення перед виходом Ради ЄС на традиційну літню перерву.

Якщо компромісу не знайдуть, євроінтеграційний процес буде заморожено щонайменше на півтора місяця — перша зустріч експертів після відпусток запланована лише на 1 вересня.

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