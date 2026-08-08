Украина получит нашу поддержку на пути в ЕС, - Вучич
Сербия поддерживает продвижение Украины в направлении ЕС и открытие всех переговорных кластеров.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белграде, сообщает Цензор.НЕТ.
Какова позиция Сербии относительно членства Украины в ЕС?
"Украина всегда будет иметь нашу поддержку на пути в ЕС. Мы не даем никаких комментариев по поводу того, чтобы остановить чей-то путь из-за того, что нам не удалось открыть какие-то кластеры", — отметил он.
"Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все переговорные кластеры и завершила их, потому что это желание украинского народа, украинского руководства. А что касается нас, то у нас не будет никаких проблем по этому поводу в будущем", — добавил Вучич.
Он подчеркнул, что Сербия, напротив, приложит максимальные усилия для поддержки Украины на пути к евроинтеграции.
Что этому предшествовало?
Как сообщалось, Вучич также заявил, что Сербия твердо стоит на стороне территориальной целостности Украины, никаких "но" нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль