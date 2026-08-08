Украина получит нашу поддержку на пути в ЕС, - Вучич

Сербия поддерживает продвижение Украины в направлении ЕС и открытие всех переговорных кластеров.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белграде, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какова позиция Сербии относительно членства Украины в ЕС?

"Украина всегда будет иметь нашу поддержку на пути в ЕС. Мы не даем никаких комментариев по поводу того, чтобы остановить чей-то путь из-за того, что нам не удалось открыть какие-то кластеры", — отметил он.

"Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все переговорные кластеры и завершила их, потому что это желание украинского народа, украинского руководства. А что касается нас, то у нас не будет никаких проблем по этому поводу в будущем", — добавил Вучич.

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Он подчеркнул, что Сербия, напротив, приложит максимальные усилия для поддержки Украины на пути к евроинтеграции.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Вучич также заявил, что Сербия твердо стоит на стороне территориальной целостности Украины, никаких "но" нет.

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